Na ulicah britanske prestolnice na nič hudega sluteče bogataše že dlje časa prežijo tolpe nasilnih roparjev, ki imajo oči le za luksuzne ure, vredne več deset tisoč evrov. Najraje imajo prestižne švicarske znamke. Samo v zahodnem delu Londona so predlani v šestih mesecih ukradli 300 ur v vrednosti 4,5 milijona evrov. Nekaterim žrtvam so grozili s pištolami, drugim z mačetami. Robustnim nepridipravom so se po robu postavili še bolj zviti policisti. Na teren so se odpravili pod krinko, v civilnih oblačilih in z dragimi urami na zapestjih, igrali pa so vlogo zabave željnih bogatašev. Upali so, da jim bo s to posebno taktiko uspelo pritegniti pozornost pridaničev in jih zvleči v past. Uspelo jim je. Lovci so povsem nevede postali plen.

Zgrabili so ga za vrat

Premeteni nepridipravi so do tarč – najraje so imeli opite in tako še bolj ranljive žrtve – pristopili s ponudbo, da jih popeljejo do bordela ali po droge. Ko so jih odvedli v temačno uličico, pa so jih napadli in oropali. Po opravljeni analizi predhodnih nasilnih ropov so ugotovili, da so najljubše tarče tatičev žrtve z dobrimi avtomobili, ki pube ali nočne klube zapuščajo nekje med enajsto uro zvečer in četrto zjutraj. Največkrat so udarili v četrtek, petek ali soboto ponoči, v predelu Soho, kjer so popisali skoraj polovico vseh napadov. Na posnetkih napadov, ki so jih skrbno posneli policisti v zasedi, se vidi skupino treh, štirih ali celo več s kapucami zakamufliranih moških, ki na opustošenih ulicah napadajo svoje tarče in jim skušajo iz rok nasilno iztrgati dragoceni plen. Enega od policistov pod krinko so med napadom celo prijeli za vrat. A na koncu je bilo strah njih – z vseh strani so namreč na pomoč pritekle ekipe policistov, ki so jih pometale na tla (nekatere s pomočjo paralizatorjev). Če je kdo pobegnil, so ga kmalu ulovili.

Policisti so izpeljali dve večji operaciji, prva je trajala med oktobrom in decembrom 2022, druga med marcem in decembrom lani. Prijeli so 27 moških, od tega jih je bilo 21 obsojenih na skupno 26 let zaporne kazni. Sodeč po navedbah iz britanskih medijev se je zatem število napadov v določenih soseskah razpolovilo. V Westminstru, Kensingtonu in Chelseaju je število ropov v enem letu s 113 padlo na 55.

Policisti domačinom in turistom sicer ne odsvetujejo nošenja dragih ur, jim pa predlagajo, naj bodo v gručah, se držijo živahnih ulic in zavarujejo svoje dragocenosti. Pomaga pa tudi, če nosijo dolge rokave in s tem vsaj na ulici zakrijejo uro. 98 odstotkov žrtev roparjev ur je bilo moških, saj so ure zanje tudi dražje in se jih lažje proda na črnem trgu. Pred skoraj dvema letoma so na ulici oropali nekdanjega boksarja Amirja Khana in mu z zapestja potegnili z diamanti okrašeno 84.000 evrov vredno uro. Policija je tatove ujela, uro pa vrnila. Boksar jo je prodal, denar pa dal v dobrodelne namene.