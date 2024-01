Državni tožilci so sprejeli sklep, po katerem bodo 31. januarja izvedli stavko, po potrebi pa bo bodo s stavko nadaljevali, »pri čemer bo časovna dinamika določena glede na potek pogajanj z vlado o razrešitvi stavkovnih zahtev«. Tožilci s stavko zahtevajo »zagotovitev ustavno varovane materialne neodvisnosti državnih tožilcev na način, kot to izhaja iz odločbe ustavnega sodišča z dne 1.6.2023 za sodnike, s plačami katerih so plače državnih tožilcev izenačene«.

Opravljali bodo le nujno delo

Kot je razvidno iz sklepa, je vodja stavkovnega odbora novomeška tožilka Barbara Prevolšek Rajić, tožilci pa bodo stavkali na svojih običajnih delovnih mestih. »Stavkajoči se bodo ob 11. uri zbrali v sejnih sobah znotraj prostorov državnih tožilstev, v katerih so zaposleni, in bodo do 14. ure razpravljali o načinu doseganja stavkovnih ciljev,« so zapisali v sklepu in dodali, da bodo razpravljali tudi o možnostih, ki so jim na voljo za dosego stavkovnih ciljev, o obveščanju javnosti in mednarodnih organizacij, vplivu in posledicah neizpolnitve stavkovnih zahtev. »V preostalem času bodo državni tožilci opravljali naloge v takšnem obsegu, da bodo omogočili izvajanje minimalnega delovnega procesa,« so sklenili tožilci. V praksi to pomeni, da bodo tožilci opravljali le nujno delo, torej v zadevah, ki so prednostne, nujne, hitre, vezane na zakonske ali druge roke … Ob tem bodo poskrbeli, da ne bo nastala škoda v (pred)kazenskih postopkih, za sodelovanje z drugimi organi pa bo skrbela dežurna služba.

Tožilci so podpisali tudi izjavo o načinu zagotovitve minimalnega delovnega procesa v času stavke, v kateri so se zavezali, da bodo spoštovali zakonske omejitve. Zakon o državnem tožilstvu namreč določa, da morajo tožilci med stavko opravljati državnotožilsko službo »v obsegu, ki zagotavlja nemoteno delovanje državnega tožilstva v zadevah, ki so po naravi stvari prednostne, nujne, hitre, vezane na zakonske ali drugačne roke oziroma na delo drugih organov in druge naloge, s katerimi se preprečuje nastanek škode za postopke, v katerih deluje ali sodeluje državno tožilstvo.«