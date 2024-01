Od deset do dvajset in še več neverjetno natančnih in močnih udarcev skoraj za vsako točko sta v drugem krogu odprtega prvenstva Avstralije izmenjali teniški igralki Kaja Juvan in Rusinja Anastazija Zaharova. V njunem dvoboju so odločale žoge, ki so padale samo nekaj milimetrov od črt igrišča. Če bi sreča zadetke bolj enakomerno porazdelila, rezultat na koncu ne bi bil 6:1, 6:1 v korist živahne Zaharove, na dan dvoboja še zadnji dan 21-letne Volgogradčanke.

Izid je Ljubljančanko presenetil, vendar ga je sprejela mirno, z zanjo značilnim razumom. »Tudi takšne poraze smo z ekipo predvidevali v našem dolgoročnem in skrbno pripravljenem načrtu razvoja mojega tenisa. Z Anastazijo nisem pred tem igrala še nikoli. Očitno je bilo, da se je skozi kvalifikacije odlično uigrala, kar meni še manjka. Je pa pri tenisu tako, da se enkrat uspešni udarci kar kopičijo, drugič pa je enako z neuspešnimi. Zato se vedno trudim ostati v zlati sredini. Moram biti bolj konstantna,« se zaveda Kaja Juvan. K lažji uresničitvi ciljev in želja Kaji obilo pomaga konjiček, s katerim se umiri in zbistri glavo – slikanje. Eno od svojih umetnin, čudovito muco v barvah, ki jih ima Poljakinja najraje, je lani maja za rojstni dan podarili prijateljici, prvi teniški igralki sveta Igi Šwiatek, v Melbournu pa se je sproščala z risanjem morja.

Kajina nasprotnica Anastazija Zaharova je le ena izmed enaindvajsetih Rusinj, pet med njimi jih sicer igra z drugim potnim listom, ki so dobesedno okupirale letošnji prvi grand slam. V Melbournu največje zanimanje teniških navdušencev žanje komaj 16-letna Mira Andrejeva, ki je s komaj verjetnim rezultatom 6:0, 6:2 povsem uničila šestopostavljeno igralko, edino predstavnico afriške celine, Tunizijko Ons Jabeur. Sicer svojo veliko vzornico, ki jo je le nekaj dni prej komaj preprosila, da na treningu z njo izmenja nekaj udarcev.

Po poteh Šarapove in Kurnikove

Presenetljiva zmaga in prestavitev mlade Rusinje je bil celo prva vest osrednjih poročil avstralske televizije. Pravi sibirski blondinki brez zadržkov napovedujejo kariero slavnih predhodnic Marije Šarapove, za katero se še vedno ugiba, ali se bo zares vrnila na teniška igrišča, in Ane Kurnikove. Rusi pa za Miro Andrejevo in njeno starejšo sestro Eriko, ki je v Melbournu obtičala v tretjem kolu kvalifikacij, napovedujejo, da bosta nasledili slavni ameriški teniški sestri Sereno in Venus Williams.

Z veseljem pristavimo še slovenski lonček k oblegani mladi sibirski lepotici. Mira Andrejeva je bila rojena v Krasnojarsku v osrednji Sibiriji, kjer deluje največji rudnik barvnih kovin na svetu Krascvetmet. Prav Krascvetmet in nekdanji, a še vedno največji teniški turnir ATP v naših krajih, Slovenian Open, sta se v devetdesetih letih prejšnjega stoletja dogovorila, da podoben challenger, kot je bil v Domžalah, organizirata tudi v Krasnojarsku. Slovenski poslovni mojstri iz ljubljanske Metalke so zato v tretjem največjem mestu Sibirije zgradili sijajno teniško dvorano s tremi igrišči. Zaradi političnih sprememb v Rusiji se challenger v Krasnojarsku nikoli ni zgodil, vzhajajoča zvezda Mira Andrejeva pa je v »slovenski« dvorani vseeno lahko naredila svoje prve zamahe s teniškim loparjem.

Sicer pa sta na Slovenian Open nastopila dva velika ruska teniška asa, prav tako povezana z Miro in Eriko Andrejevo: Marat Safin, ob gledanju katerega se je njuna mama Raisa odločila, da bosta hčerki teniški igralki, in Jevgenij Kafelnikov, ki prihaja iz Sočija, kamor se je Raisa Andrejeva preselila s hčerkama samo zaradi tenisa.