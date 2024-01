Beograjskega trenerja jahanja in nekdanjega kaskaderja Miloša Đukića, ki mu tožilstvo očita posilstvo in spolno zlorabo sedmih učenk, pri čemer jih je bilo pet v času domnevnih dejanj mladoletnih, so v sodno dvorano pripeljali na invalidskem vozičku. Pričevanja dveh domnevnih žrtev iz drugega prostora je spremljal z občasnim prhanjem in zmrdovanjem. Zbranim v dvorani je dal vedeti, da se z njunima opisoma skupnih druženj ne strinja. Dekleti sta podrobno opisali, kakšen pekel sta doživljali v njegovem konjeniškem klubu. Danes 27 let staro dekle je spregovorilo, kako ji je bilo ob njegovih neprimernih komentarjih neprijetno. »Rekel mi je, naj se sprostim na konju. Naj se drgnem ob njega ...« je pričala. Ko sta bila sama v pisarni, ji je priznal, da ga njeno jahanje vzburja in da se ne more nadzirati. »Nisem se mogla premakniti. In nisem vedela, kako naj se odzovem,« je še dodala.

Enkrat se ji je prikradel izza hrbta, jo z roko prijel za trebuh in poljubil na dekolte. Začutila je strnišče brade, pikalo jo je. Gnusil se ji je in gnusila se je sama sebi. »Krivila sem samo sebe, nikomur nisem upala povedati,« je razkrila razlog, zakaj je sprva molčala. Enkrat je uporabil silo, da jo je poljubil na usta. Opogumila se je šele, ko je o trenerjevih dejanjih na glas spregovorila njegova najmlajša žrtev. Takrat so ugotovile, da niso same. Đukić, ki naj bi dekleta maltretiral kar enajst let, vprašanj zanjo ni imel. »Komentarjev imam pa veliko. A bi bili potem tukaj še nekaj ur. Tako bom raje tiho,« je izjavil.

Imela ga je za dedka

Druga od domnevnih žrtev ga pozna že od tretjega leta starosti, saj je bil družinski prijatelj. Trener, na katerega je gledala kot na dedka, je učenkam pomagal pri domačih nalogah, z njim so lahko govorile o vsem, tudi o stvareh, o katerih jih je bilo sram razpravljati s starši. Tudi njo je na silo objemal, poljubljal, jo stiskal k sebi. Večkrat mu je uspela pobegniti. »Poklical me je v posebni prostor, zaklenil je vrata. Grabil me je za prsi, mi slekel majico, otrpnila sem. Legel je name in vpil kot žival,« je povedala o enem najhujših dni v življenju. Bila je stara 17 let. Kmalu zatem je klub zapustila, s tem pa tudi prijateljice in konjeniški svet. Ko se je zaupala bivšemu fantu, je zamahnil z roko in jo »pomiril«, da se take reči pač dogajajo. Na srečo sta ji starša verjela ter s podporo in pogovorom del njenega bremena prevzela nase. Sojenje sicer poteka za zaprtimi vrati, a so se mediji dokopali do neuradnih informacij z naroka, domnevne žrtve pa so v preteklosti spregovorile za srbske medije.

Đukić je v priporu od septembra predlani, ko ga je za spolno zlorabo prijavila prva od deklet. Opogumile so se še druge. Učenke, stare med 11 in 17 let, naj bi zlorabljal od leta 2010 do 2021, in sicer v prostorih svoje jahalne šole v Barajevu v Srbiji. Zaenkrat se še ni zagovarjal, se je pa izrekel za nedolžnega in punce obtožil laži. Obramba je prosila, da bi ga iz pripora izpustili v hišni pripor, pri čemer ne bi smel stanovanja zapustiti, saj da je 68-letnik starejši in šibkega zdravja, trpel naj bi za eno od oblik demence. Zagovornik je izpostavil, da je v malo več kot letu dni izgubil 14 kilogramov. Sodišče je predlog zavrnilo. Sojenje se nadaljuje sredi februarja.