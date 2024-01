Norvežani so na prejšnji tekmi po dramatični končnici le remizirali s Ferskimi otoki (26:26), pod vprašaj postavili celo svoje napredovanje v drugi del Eura, ob tem pa zaradi zlomljene kosti v stopalu ostali brez levorokega ostrostrelca Magnusa Röda, člana Kolstada, ki igra tudi v evropski ligi prvakov. Prav remi z Norveško je Fercem dajal vsaj možnosti (beri: utopistične) za uvrstitev med 12 najboljših reprezentanc v Evropi. Ob zmagi proti njim bi se točkovno izenačili, o potniku v Hamburg pa bi nato odločala skupna razlika v golih. Zato so Ferci potrebovali zelo visoko zmago proti Poljski in nato še zelo visoko zmago Slovenije proti Norveški. A ferskih sanj o še eni senzaciji v Nemčiji je bilo konec že po uvodni tekmi zadnjega kroga, potem ko so proti Poljakom izgubili z 28:32 (15:15). To je pomenilo, da si je tudi Norveška – pred tem že Slovenija – zagotovila drugi del Eura, njun medsebojni dvoboj pa je odločal le o tem, s kolikšnim točkovnim izkupičkom.

Na Norveškem je moška rokometna reprezentanca globoko v senci ženske: nežnejši spol je na velikih tekmovanjih, kot so EP, SP in OI, doslej osvojil že neverjetnih 32 kolajn, močnejši le tri – dvakrat srebro na SP 2017 in 2019 ter bron na EP 2020. Kljub temu je bila statistika medsebojnih tekem Norveške in Slovenije pred jubilejno, deseto v Berlinu krepko na strani Skandinavcev: šest zmag in trije porazi, pri čemer so Skandinavci dobili zadnje tri obračune. Ob tem je zanimivo, da so se Norvežani in Slovenci nazadnje pomerili na EP pred štirimi leti in to kar dvakrat na istem tekmovanju, obakrat pa je naša reprezentanca potegnila krajši konec. V glavnem delu je v Malmöju izgubila s 30:33, na tekmi za bron v Stockholmu pa so izbranci takratnega selektorja, Šveda s srbskimi koreninami Ljubomirja Vranješa, klonili s kar 20:28.

V Berlinu, kjer je na dan tekme več kot 5000 traktorjev blokiralo mestne ulice v okviru protestov proti vladi zaradi načrtovanega zmanjšanja subvencij v kmetijstvu, je ekipa selektorja Uroša Zormana (povrnil se mu je izgubljeni glas s tekme proti Poljski, po kateri je zaradi zmage igralcem menda odobril zdravico s pivom ali dvema), hitro povedla z 2:0. A izbranci 47-letnega selektorja Jonasa Villeja, ki je bil do aprila 2022 pomočnik svojemu predhodniku Christianu Bergeju (ta je trenutno trener domačega Kolstada), so hitro spreobrnili potek tekme in dvakrat povedli za tri (8:5, 9:7). V končnici so Slovenci spet vzpostavili rezultatsko ravnotežje, že po izteku igralnega časa pa je Aleks Vlah, v prvem polčasu najboljši strelec tekme s petimi goli, uspešno izvedel sedemmetrovko in ekipi sta odšli na veliki odmor brez zmagovalca (17:17).

Nadaljevanje tekme, na kateri sta bili francoski sodnici, sestri dvojčici Julie in Charlotte Bonnaventura, izgubljeni v času in prostora, je nekajkrat prineslo dva gola naskoka Norvežanom, nazadnje pri 21:19. V nadaljevanju je šlo gol za gol, predvsem v korist tekmecev, Slovenci, pri katerih je blestel vratar Urban Lesjak, pa so večinoma imeli igralca manj (kar 18 minut izključitev, nasprotniki le šest). Po izenačenju na 27:27 v 55. minuti, že 13. in sočasno zadnjem na dvoboju, so Norvežani minuto in pol pred koncem ostali z igralcem manj, potem ko je bil izključen Petter Överbi. V dramatični končnici so Slovenci spretno izkoristili terensko premoč in 56 sekund pred koncem je Vlah zadel za 28:27. Ker so Norvežani zapravili zadnji napad (strel Sanderja Sagosena je štiri sekunde pred zadnjim znakom sirene ustavil slovenski blok), se je Vlahov zadetek izkazal za zmagovitega, slovenski rokometaši pa so prvič po osmih letih in zmagi s 24:18 v Celju junija 2016 »skalpirali« Norveško. Zdaj se Slovenci selijo v Hamburg, kjer jih v drugem delu EP čakajo Švedska, Danska (obe prav tako z dvema točkama), Nizozemska in Portugalska (po 0).

Skupina D, 3. (zadnji) krog: Poljska – Ferski otoki 32:28 (15:15), Slovenija – Norveška 28:27 (17:17), končni vrstni red: Slovenija 6, Norveška 3, Poljska 2, Ferski otoki 1.