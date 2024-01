Mestna občina Ljubljana (MOL) je ponovno objavila razpis za direktorja Kina Šiška. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kandidate za prosto delovno mesto zbira do 25. januarja. Nov razpis so objavili po tem, ko na prejšnjem vodje tega javnega zavoda niso izbrali. Za direktorja javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška lahko kandidirajo posamezniki z najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj štirimi leti delovnih izkušenj na področju dela javnega zavoda, pri čemer imajo najmanj dve leti izkušenj na vodstvenih delovnih mestih. Kandidati morajo imeti tudi mednarodne in organizacijske izkušnje s področja dejavnosti zavoda ter morajo strokovno poznati področje dela zavoda, med drugim pa še aktivno obvladati najmanj en svetovni jezik. Prijavitelji morajo predložiti tudi program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje petih let, piše v razpisu. Direktor bo za omenjeni mandat imenovan po predhodnem mnenju sveta zavoda.

Razpis za direktorja Kina Šiška je MOL ponovila, ker na predhodnem razpisu niso izbrali nikogar od prijavljenih kandidatov. Tedaj so na razpis sicer prispele tri prijave, popolni prijavi pa sta oddala dotedanji pomočnik direktorja za menedžment in finance Mitja Bravhar ter glasbeni urednik in novinar na Valu 202 Žiga Klančar. Od kandidature sta nato odstopila, domnevno naj bi ju k temu pozval župan Zoran Janković, ker naj bi si na mestu direktorja Kina Šiška želel sedanjega direktorja Slovenskega mladinskega gledališča Tiborja Miheliča Syeda.

Ljubljanski mestni svet je lani konec septembra razrešil dotedanjega direktorja Simona Karduma, ki je postal član uprave RTV Slovenija. Ta je sicer z omenjene funkcije nedavno odstopil.