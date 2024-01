Po sinočnjem uradnem začetku petdnevnega Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu bo danes in jutri čas za nastope najbolj izpostavljenih udeležencev tega vsakoletnega srečanja politične, gospodarske in družbene elite v švicarskih Alpah na več kot 1500 metrih nadmorske višine. Premlevali bodo pereča vprašanja sveta ob kritikah nevladnih organizacij in drugih, da skrbijo predvsem za vzdrževanje nepoštenega globalnega sistema, četudi je med udeleženci tudi vrsta predstavnikov tako imenovanega globalnega juga. Tretje leto zapored pa ni Rusov.

Doseganje varnosti in sodelovanja v razdrobljenem svetu se glasi osrednja politična tema letošnjega Davosa. Pri tem bodo imeli pred očmi predvsem Bližnji vzhod in Ukrajino pa tudi odnose med velesilami, podnebne spremembe, gospodarstvo in razvoj umetne inteligence.

2800 udeležencev

Danes bodo imeli posebne nagovore kitajski premier Li Qiang, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in svetovalec ameriškega predsednika za državno varnost Jim Sullivan. Jutri bodo udeležence nagovorili generalni sekretar OZN Antonio Guterres, novi argentinski predsednik Javier Milei, španski premier Pedro Sanchez in francoski predsednik Emmanuel Macron.

Ukrajina je bila glavna tema Davosa že v nedeljo, ko so svetovalci za nacionalno varnost iz več kot osemdesetih držav govorili o mirovnem načrtu Zelenskega v desetih točkah, ki med drugim predvideva povrnitev ozemeljske celovitosti države. Iz Kremlja so komentirali, da so pogovori brez ruske udeležbe brezpredmetni.

Foruma se udeležuje tudi vrsta drugih premierjev in predsednikov (skupno okoli 60) pa zunanji ministri (tudi slovenska ministrica Tanja Fajon in ameriški Antony Blinken), milijonarji in milijarderji (samo slednjih je Bloomberg lani naštel 116), predstavniki različnih organizacij ter 1600 podjetij, skupno pa okoli 2800 oseb, ki jim ni težko plačati zajetnih stroškov udeležbe, ki zlahka znesejo nekaj sto tisoč evrov.

Prihaja prvi bilijonar

Kritikov srečanja ne manjka. Organizacija Oxfam, ki se bori proti revščini, vsako leto pred srečanjem v Davosu objavi letno poročilo in letos je vanj zapisala, da je od leta 2020 pet najbogatejših zemljanov (Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison in Warren Buffet) več kot podvojilo premoženje, medtem ko je pet milijard ljudi revnejših, kot je bilo. V desetih letih naj bi svet dobil prvega bilijonarja (prvi milijarder je bil leta 1916 John D. Rockefeller), medtem ko bi za izkoreninjenje revščine po sedanjem tempu potrebovali 230 let, so zapisali v svoji kritiki globalne koncentracije kapitala in moči, ki ni naključno objavljena ob začetku davoškega foruma.