Zveza svobodnih sindikatov o pokojninski in davčni reformi

Na mizi je med drugim predlog, da je 40 let delovne dobe dovolj za starostno upokojitev, postopno naj bi izenačili prispevne stopnje zaposlenih in delodajalcev. Obeta se prenova sistema invalidskega zavarovanja. Vlada naj bi izhodišča za pokojninsko reformo potrdila do konca meseca.