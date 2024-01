Skupina A se je po štiridnevnem premoru iz Düsseldorfa, kjer je padel nov svetovni rekord v številu gledalcev na rokometnih tekmah (53.586), preselila v Berlin. Švica je na prvi tekmi v Mercedes-Benz Areni odščipnila točko favorizirani Franciji. Za remi sta najbolj zaslužna Lukas Laube in Andy Schmid. Prvi je "galskim petelinom" nasul devet golov, drugi pa je zadel za končnih 26:26.

Nemčija je po zanesljivi zmagi na uvodni tekmi proti Švici danes brez večjih težav ugnala še Severno Makedonijo s 34:25. Blestel je Juri Knorr z devetimi goli.

Hrvaška je na svojem prvem dvoboju v Mannheimu ponižala Španijo (39:29), na drugem pa je le remizirala proti Avstriji (28:28). Pri naših južnih sosedih je največ golov dosegel nekdanji slovenski reprezentant Mario Šoštarić (6), pri severnih sosedih pa Mikola Bylik (7). Španija je na prvem današnjem dvoboju skupine B brez težav premagala Romunijo s 36:24.

Po dveh krogih sta Hrvaška in Avstrija zbrali po tri točke, Španija dve, Romunija pa je brez njih. Para zadnjega kroga sta Hrvaška - Romunija in Španija - Avstrija.

Zahtevne in izenačene tekme so v skupini C. Črna gora je po današnjem tesnem porazu proti Islandiji s 30:31 ostala brez možnosti za napredovanje v drugi del, Madžarska pa je po hudem boju premagala Srbijo z 28:27 in si izborila mesto v drugem delu EP. Po današnjih tekmah drugega kroga so v drugi del napredovali tudi Nemci, Slovenci, Švedi, Nizozemci, Danci in Portugalci pa so po dveh zmagah to storili že v soboto.