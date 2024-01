Manchester United in Tottenham do delitve točk

Nogometaši Manchester Uniteda ne morejo in ne morejo priti v zmagovalen ritem. Proti Tottenhamu v 21. krogu angleškega prvenstva so pred svojimi navijači dvakrat vodili, a na koncu se je tekma končala z izidom 2:2. Na drugi nedeljski tekmi sta se Everton in Aston Villa razšla brez golov.