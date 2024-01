V Ljubljani je do lani v zadnjih štirih letih potekala akcija izbiranja drevesa leta, a Mestna občina Ljubljana (MOL) se je lani odločila za spremembo – da za leto 2023 občani izberejo drevored leta. Tako so na svoji spletni strani sredi lanskega junija obvestili javnost in hkrati tudi sporočili, da predloge za kandidate tudi tokrat prepuščajo meščanom in meščankam, te pa da zbirajo do konca avgusta. »Predlagajo lahko drevored, ki je javno dostopen, ne glede na lastništvo, pomembno je, da je nekaj posebnega, bodisi po svoji veličini, starosti, cvetenju ali pa ima kakšen drug poseben pomen za predlagatelja,« so navedli na MOL. K temu so še pripisali, da bo med vsemi prispelimi predlogi strokovna komisija izbrala finaliste, končno odločitev pa bodo znova predali v roke meščanov, ki bodo med finalisti izbrali drevored leta 2023.

Razglasitev so takrat napovedali za 10. oktobra, s čimer bi tako »zaznamovali dan vseh, ki skrbijo za drevesa v mestih in so jim drevesa ljuba«. A razglasitve na napovedani datum ni bilo, na MOL so se namreč naknadno odločili, da bodo drevored leta 2023 razglasili v okviru akcije Za lepšo Ljubljano, ki vsako leto poteka med 22. marcem in 22. aprilom. Kaj bo glede na spremenjeno časovnico s predlogi, ki so jih prejeli, in kaj s končnim glasovanjem za drevored leta, so na občini pojasnili: »Nekaj tednov pred datumom razglasitve bo objavljen seznam finalistov, za katere bodo lahko občani glasovali po spletu.«

Drevored na Linhartovi cesti

Na MOL smo se obrnili z vprašanjem, ali je naknadni premik datuma razglasitve drevoreda 2023 morda povezan tudi z lanskoletno poletno pobudo občanov, da naj za naj drevored glasujejo za drevored ob Linhartovi cesti. Lanskega julija se je ob novici, da bo širitev Linhartove ceste zahtevala posek 51 zdravih dreves, na facebooku namreč pojavila pobuda, naj Ljubljančani na takrat aktualni občinski razpis za drevored leta množično predlagajo drevored ob Linhartovi cesti in s tem izrazijo svoje nestrinjanje s posekom.

Povprašali smo, ali so na občini med predlogi za drevored leta dobili veliko predlogov za drevored na Linhartovi cesti. Odgovorili so nam: »Drevored na Linhartovi cesti je bil en od predlaganih drevoredov. Premik datuma razglasitve ni povezan s pobudami glede tamkajšnjega drevoreda, ampak smo se za ta korak odločili predvsem zato, ker je to čas, ko se v sklopu enomesečne akcije intenzivno posvečamo urejanju našega okolja, razglasitev drevoreda leta pa se smiselno vključuje v omenjeno akcijo. Kot verjetno veste, takrat med drugim sadimo nova drevesa – pred leti je vsak član tako imenovane velike mestne družine, kamor sodimo sodelavci mestne uprave ter vseh naših javnih podjetij in zavodov, skupaj nas je več kot 12.000, zasadil svoje drevo. Z različnimi družbenoodgovornimi kampanjami spodbujamo k spoštljivemu ravnanju do okolja. Na Golovcu smo uredili gozdne tematske poti, izvajamo čistilne akcije v vseh četrtnih skupnostih, akcijo pa končujemo s tradicionalnim čiščenjem Ljubljanice, če omenimo le nekatere aktivnosti. Kot že rečeno, razglasitev drevoreda leta tematsko sodi v koncept akcije Za lepšo Ljubljano, zato smo se odločili, da jo izvedemo takrat.«