Na NIJZ staršem predlagajo, da na sistematskem preventivnem pregledu opozorijo pediatra, da je njihov otrok športnik. Registrirani športniki med 12. in 13. letom starosti imajo pravico do preventivnega pregleda športnika pri specializiranem pediatru, ki ugotovi ali so ključni organski sistemi dovolj zmogljivi za izredne napore.

Pomembno vlogo pri preprečevanju poškodb igra tudi ogrevanje pred začetkom športne vadbe. Gre za splošno znan, vendar včasih, posebej med rekreativnimi športniki, zanemarjen preventivni ukrep. V program strukturiranega ogrevanja pred začetkom vadbe je priporočljivo vključiti živčno-mišični trening, ker potrjeno izboljša telesno zmogljivost, moč in okretnost mladega športnika, poleg tega je učinkovit tudi pri zmanjševanju tveganja za športne poškodbe.

Otroci in mladostniki naj bi se po navedbah NIJZ udejstvovali v športu z zmernimi in visoko intenzivnimi treningi največ toliko ur na teden, kot je njihova starost v letih. Na tak način se zmanjša tveganje za preobremenitvene poškodbe, ki so pogostejše predvsem pri mladih športnikih, ki so se zgodaj specializirali v en šport. Preobremenitvene poškodbe preprečimo tudi z ustreznimi premori v času treninga.

Mlade športnike je pomembno učiti spoštovanja pravil in poštene igre, da preprečimo agresivno vedenje in prekrške. Prav tako nekatere poteze in igralne tehnike niso primerne za mlajše športnike, na primer udarec žoge z glavo v nogometu se ne priporoča pred 10. do 12. letom starosti.

Na NIJZ starše prav tako spodbujajo, da se njihov otrok udejstvuje v več različnih športnih dejavnostih, ker to zagotavlja dolgoročni razvoj različnih telesnih zmogljivosti in spretnosti, zmanjša pa se tudi dovzetnost za preobremenitvene poškodbe, ki so posledica ponavljajočih se gibov in obremenitev tkiva pri specifičnem športu. Prav tako svetujejo ustrezno hidracijo, ustrezno in raznoliko prehrano in zadostne količine spanja.

Medtem naj trenerji in starši mlade športnike spodbujajo, da takoj povedo za vsako bolečino, poškodbo ali bolezensko stanje, ki je nastalo med ali po treningu ali tekmi. Usposobljeni morajo biti za nudenje prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja.