Ko se diktator loti miss univerzuma

Sheynnis Palacios je pred tedni pisala zgodovino Nikaragve. Kot prva tamkajšnja ženska je namreč osvojila laskavi naslov miss univerzuma. Triindvajsetletna lepotica pa ni padla v oči zgolj žiriji. Nanjo sta postala pozorna tudi diktatorski predsednik Nikaragve Daniel Ortega in njegova žena Rosaria Murillo. A ne zaradi njene lepote. Režim, ki vedno znova preži na nepridiprave iz vrst opozicijskih aktivistov in jim tudi odvzema državljanstvo, če je treba, je za novo žrtev našel sveže okronano lepotičko, ki je med mladimi v državi zelo priljubljena, številni pa se z njeno zgodbo, kako si je med študijem denar služila s prodajo majhnih ocvrtih skutnih zavitkov, tudi poistovetijo. Čeprav je Ortega ob njeni zmagi opisoval Sheynnis Palacios kot razlog legitimnega veselja in ponosa, si je kmalu zatem premislil. Predsednik, ki je dal prepovedati vse proteste, je Palaciosovi, ki delno živi tudi v New Yorku, skorajda prepovedal vrnitev v Nikaragvo. Čeprav se dekle izogiba kakršnim koli političnim sporočilom, je za režim problematično njeno sodelovanje na protestih za bolj socialno državo pred šestimi leti. Na njih je vihtela tudi nikaragovsko modro-belo zastavo namesto sandinistične rdeče-črne, kasneje pa je v nemirih po protestih umrlo več sto ljudi. Ko so se pojavile te fotografije, se je spremenil tudi odnos režima do Palaciosove in njene okolice. Srd režima se ni usmeril zgolj zoper njo, aretacija je grozila tudi direktorici nikaragovskega nacionalnega tekmovanja za izbor miss univerzuma Karen Celebertti, ker naj bi prirejala tekmovanje, da bi na njem zmagale protivladne lepotne kraljice kot del zarote za strmoglavljenje vlade. Celeberttijeva je pozneje odstopila z mesta direktorice tekmovanja, a to zgolj zato, da izbira Palaciosove ne bi bila vprašljiva.