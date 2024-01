Premierjeva javna podoba: Na pomoč poklicali kreativnega guruja Aljošo Bagolo

Zaradi nizke javne podpore vlade in njenega predsednika naj bi se Robert Golob in njegovi najožji svetovalci začeli ozirati za strokovnjaki, ki bi lahko njegovo javno podobo nekoliko zloščili. S tem namenom so poklicali tudi enega najbolj znanih marketinških strokovnjakov Aljošo Bagolo. Čeprav sodelovanja nazadnje niso formalizirali, sta Bagola in premier izkoristila priložnost in “pokramljala”.