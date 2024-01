Poročali smo že o usmrtitvi 43-letnega moškega na ulici obalnega brazilskega mesta Santos v petek zvečer. Brazilski mediji so sprva pisali, da gre za slovenskega državljana Dejana Kovača. Srbski Blic je kaj kmalu razkril, da gre pravzaprav za Srba Darka Geislerja Nedeljkovića iz Pančeva, ki je bil član škaljarskega narkoklana, ki se je že deset let skrival, mnogi pa so celo mislili, da je že tako dolgo mrtev. Dan po likvidaciji so v istem kraju aretirali 42-letnega Hrvata Darka Malića, a se trenutno še ne ve, če sta primera povezana. Malića sumijo vodenja kriminalne združbe, ki je v Santosu preprodajala droge, poročajo hrvaški in srbski mediji. Ko so agenti vdrli na njegovo posestvo, je spal, v hišni preiskavi pa so zasegli nekaj hašiša, mobilni telefon, tablico, denar, pa tudi dokumente.

Žene preteklost moža ne zanima

Preiskava usmrtitve Darka iz Pančeva še poteka, brazilska policija ne izključuje možnosti, da je šlo za umor iz maščevanja. Kot smo že poročali, je namreč Darko decembra 2014 osumljen likvidacije Andrije Mrdaka, najboljšega prijatelja Armina Muse Osmanagića, ki je imel povezave tudi z narkoklani iz drugih balkanskih držav. Darko iz Pančeva je bil umorjen pred očmi štiriletnega sina, ki ga je v otroškem sedežu peljal na svojem kolesu. Zraven je bila tudi njegova 34-letna žena, brazilska državljanka, ki pa po pisanju brazilskih medijev ni vedela, kdo je zares njen mož. »Kaj je počel v preteklosti, ni moja stvar. Moj sin je izgubil očeta. O njem vem samo to, kakšen je bil, ko smo živeli skupaj,« je dejala.

Obračun med tolpami ali maščevanje?

»Zanimivo je, da so ga deset let iskali z mednarodno tiralico, a ga na koncu najde mafija, ne pa policija,« je novinarju srbskega Kurirja Nikoli Vujoviću povedal Božidar Spasić, nekdanji šef službe za državno varnost. Pravi, da je bil način usmrtitve skrajno profesionalen, ter da strelca niso motile niti kamere, za katere je vedel, da so tam. »Tudi sami mafijci mnogokrat zmotno mislijo, da do napada ne bo prišlo, če imajo zraven otroke. A poznamo primere, ko se ravno takrat izvajajo likvidacije,« je še razložil Spasić. Ali je bil motiv maščevanje ali kaj drugega, ne more reči, zanimiva pa se mu je zdela ravno izjava žene, češ da je ne zanima, kaj se je dogajalo z njim v preteklosti. »Verjetno je bil morilec. Ukvarjal se je s preprodajo droge. Možno je, da je šlo za obračun posameznih celic balkanskih kartelov na območju Latinske Amerike ali pa maščevanje,« je zaključil. Pri tem sicer najverjetneje ni mislil na maščevanje nekoga iz kavaškega klana, temveč nekoga iz družine žrtve.