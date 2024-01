Zapletov in razpletov polna je zgodba, ki smo jo začeli spremljati v torek zvečer, ko je odjeknila novica, da so na ulici obalnega brazilskega mesta Santos hladnokrvno usmrtili 43-letnega Slovenca Dejana Kovača. Na zunanjem ministrstvu niso mogli potrditi, da gre za slovenskega državljana, saj da nimajo v registru nikogar s takimi podatki. Nekaj ur kasneje so srbski mediji razkrili, da je »Slovenec« pravzaprav srbski državljan, nekdanji pripadnik škaljarskega narkoklana Darko Geisler Nedeljković, za katerega so nekateri mislili, da je že deset let mrtev. Zaradi suma umora vsaj dveh ljudi je moški očitno pobegnil v tujino in si v Braziliji ustvaril mirno družinsko življenje. V Santosu je delal kot mizar, poročen je bil s 34-letno brazilsko državljanko, imela sta štiriletnega sina. Ubili so ga pred njunimi očmi.

Hrvat je v resnici Brazilec

Le dan kasneje so v istem kraju aretirali hrvaškega državljana Darka Malića, ki naj bi vodil eno od lokalnih kriminalnih mamilarskih združb, so poročali brazilski mediji. Prijetje naj bi bilo povezano z umorom Darka Geislerja iz Pančeva. Sledil je še en preobrat. Malić namreč ni državljan Hrvaške, ampak domačin, brazilski državljan Fabian Costa Neri, kar pa poročata srbska portala Blic in Kurir. Policija upa, da bodo na njegovem telefonu našli kakšne informacije, ki bi ga povezale z umorom Srba. Med preiskavo Neri policiji ni izdal gesla za odklepanje telefona, naj bi pa sodišče že odobrilo vdor v telefon oziroma kršitev zaupnosti elektronske opreme.

Ga je po nesreči razkrila žena?

Kako se je sploh izvedelo, da na ulici brazilskega mesta ni bil usmrčen Slovenec, temveč srbski mafijec? V Kurirju poročajo, da je imela vlogo pri tem žrtvina žena, ki je po umoru na svojem profilu Facebook objavila njuno skupno fotografijo, brazilski mediji so jo objavili, videli pa so jo tudi v Srbiji. »Brazilska policija je vstopila v stik s slovenskimi in srbskimi kolegi. S skupnimi močmi so ugotovili, da gre sicer za originalen dokument, ki bi moral biti uničen leta 2017, ko je pravi Dejan Kovač prijavil njegovo krajo. Tako so ugotovili, da to ni on, da gre za Darka iz Pančeva, ki je na rdečem seznamu Interpola zaradi suma umora,« poročajo brazilski mediji.

Žena ne ve, kaj bi bil motiv

Pišejo tudi o podrobnostih z zaslišanja Darkove žene, ki je bila zraven, ko so ga ubili, in je tako priča umora. Povedala naj bi, kako njen mož ni imel sovražnikov in nima pojma, kaj bi lahko bil motiv za njegovo nasilno smrt. »Živimo skromno, v čisto navadnem stanovanju. Niti avta nimamo,« je vdova pojasnila policiji, medijem pa dejala, da je soprogova preteklost sploh ni zanimala. Glavno ji je bilo, da je bil dober mož in oče. Brazilski mediji so še poročali, da je tudi lokalna policija odkrila, s truplom koga ima opravka. Da torej gre za pripadnika škaljarskega mamilarskega klana s koreninami v Črni gori. 43-letnik se je uspel skrivati kar deset let, prav možno pa je, da je ostal v stikih z ljudmi iz domovine. Možno je tudi, da je pod krinko mizarja tudi v Braziliji opravljal naloge za klan. Delal je namreč kot plačani morilec za balkansko mafijo.