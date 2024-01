»Morate razumeti, da če bo Evropa napadena, vam nikoli ne bomo prišli na pomoč in v podporo,« je Trump dejal predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, se spominja evropski komisar za notranji trg Thierry Breton, ki je bil na sestanku na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu leta 2020.

One of Europe's most senior politicians said Trump privately warned that “if Europe is under attack, we will never come to help you and to support you.” “By the way NATO is dead,” Trump allegedly added in the private meeting. https://t.co/zBmSEuzTnH