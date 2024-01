»Starbucks vsak zavitek kave in vsako skodelico, ki ju prodaja, predstavlja, kot da prihajata iz 100-odstotno etično neoporečnih virov, vendar pa je jasno, da skozi oskrbovalne verige podjetja prihaja do bistvenih kršitev človekovih in delavskih pravic,« je izjavila direktorica Nacionalne potrošniške lige Sally Greenberg.

Tožba, ki zahteva, da Starbucks preneha z »lažnim oglaševanjem«, trdi, da kava prihaja iz plantaž v Gvatemali, Keniji in Braziliji, kjer kršijo človekove pravice. V Braziliji naj bi šlo kar za sodobno suženjstvo na farmah kave.

Podjetje je tik pred vložitvijo tožbe sporočilo, da jemlje vse takšne navedbe zelo resno in se aktivno ukvarja z vsemi farmami glede uresničevanja zahtevanih standardov.

»Vsaka oskrbovalna veriga mora iti skozi redno preverjanje in zavezani smo, da uresničimo zaveze iz naših izjav o globalnih človekovih pravicah,« je sporočilo podjetje.

Preiskava brazilske organizacije Reporter Brazil pa nasprotno trdi, da postopek preverjanja ni trden niti pregleden. Omenjena organizacija v Braziliji redno odkriva, da delavcem na farmah ne plačujejo pošteno in jim ne omogočajo dopustov in drugih ugodnosti.

Starbucks ni edino podjetje z dvomljivimi praksami preverjanja svojih oskrbovalnih verig, poroča EFE. Poročila iz Brazilije in Kenije omenjajo tudi podjetja, kot so Unilever, Nestle in McDonald's.