#razstava El Grecova radikalna izraznost

Po nedavni predstavitvi v Budimpešti bo 41 El Grecovih umetnin na ogled v milanskem Palazzu Reale do 11. februarja. Umetnikova dela so za razstavo posodili nekateri najuglednejši svetovni muzeji, od madridskega Prada in pariškega Louvra do firenške galerije Uffizi in washingtonske National Gallery of Art.