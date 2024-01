Organizatorji Zlate lisice so kljubovali vremenu in pripravili kakovostno snežno podlago. Tekmovanje ni bilo ogroženo in se je začelo ob napovedani uri. So pa vseeno tokratno prvo vožnjo veleslaloma zaznamovale zahtevne razmere zaradi padavin.

Te, kot kaže, niso motile najboljših tekmovalk. Tekmovanje so krojile tudi startne številke.

Prva na startu Italijanka Federica Brignone je bila zelo hitra na progi. A je vodilno veleslalomistko sezone za zgolj dve stotinki sekunde prehitela druga na startu Vlhova. Tretji čas je postavila Švicarka Lara Gut-Behrami. Njen zaostanek znaša 15 stotink sekunde.

Ana Bucik dobra na slabem terenu

V lov na prve točke svetovnega pokala alpskih smučark v letu 2024 so se na domači strmini podale tudi štiri Slovenke. Prva se je po progi s številko 19 pognala Ana Bucik, ki se je dobro spopadla z zahtevnim terenom in razmerami ter z zaostankom, manjšim od dveh sekund (+1,96), prišla na 18. mesto.

Bucik do konca vožnje ni izgubila veliko, prehitela jo le ena tekmovalka, Clara Direz iz Francije, ki je nastopila s številko 22. Novogoričanka bo edina slovenska tekmovalka v drugi vožnji.

Bucik je imela po prvi vožnji mešane občutke: "Sem in nisem zadovoljna. Moja vožnja je bila bolj napadalna, bilo je več dobrih zavojev kot na prejšnjih tekmah, bilo je pa tudi kar nekaj manjših napak, ki se seveda tu zelo hitro poznajo, tako da, bomo rekli, neka srednja reč. Upam, da bom v drugo lahko to še izboljšala."

"Zagotovo je, da se nekoliko pozna proga v primerjavi s prvimi tekmovalkami, ampak spet ni tako slabo. Mogoče se je v spodnjem delu naredila kakšna smučina več, ampak se da še vedno dobro smučati. Sama vidljivost je dokaj v redu, tako da damo gor očala zadnji trenutek pred startom in nato zdržijo do cilja," je dejala o dežju, ki se lepi na očala, in slabši vidljivosti.

"Je težje kot lani, ali pa če tega dežja ne bi bilo, ampak sem na startu pričakovala, da bo še težje. Proga je v redu, zanesljivo, da je bila včeraj dosti boljša in bi bolj zdržala kot danes, ampak ni uničena do te mere, da se ne bi dalo več smučati."

Ostale se na težki progi niso znašle

Na nastope preostale slovenske trojice je bilo treba počakati. Nastopile so po startni številki 40. Neja Dvornik, Andreja Slokar in Nika Tomšič, ki je prvič v tej sezoni tekmovala v svetovnem pokalu, se na težki progi niso znašle. Njihovi zaostanki so bili preveliki za še en nastop.

Slokar je zasedla 52. mesto (+4,42), Dvornik je današnji veleslalom končala na 54. mestu (+4,59), Tomšič pa je bila z zaostankom 5,50 sekunde 58. in predzadnja med uvrščenimi.

Druga vožnja z eno slovensko finalistko se bo začela ob 12.30.