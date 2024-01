"To je blazno pomembno, predvsem iz dveh vidikov. Najprej gre za financiranje bodočih rodov slovenskega alpskega smučanja, za samo smučarsko zvezo je takšno tekmovanje velik vir dohodkov. Drugi vidik pa se nanaša na promocijo Slovenije kot alpske države in, nenazadnje, smučarske destinacije," je dejal Jure Košir.

Škoda, da bi šlo vse v nič

Vremenske razmere z dežjem niso bile najbolj naklonjene športom na prostem, sončno vreme pa bi prineslo tudi večjo reklamo smučarskemu športu. "Kljub takšnim razmeram, kot so, je treba upoštevati zgodovino Zlate lisice. Če bi šlo teh 60 let kar v nič, bi bilo res škoda. V to tekmovanje je bilo predvsem v Mariboru v vseh teh letih vloženega ogromno truda. Ustvarila se je ena lepa tradicija, tako da sem vesel, da je tekma ostala," je še dodal.

Košir je v času aktivne kariere zbral 20 uvrstitev na zmagovalni oder, tudi tri na najvišjo stopničko. Zmagal je na slalomih za svetovni pokal leta 1993 v Madonni di Campiglio ter leta 1999 v Kranjski Gori in Kitzbühlu.

V takih razmerah v Mariboru tekme ne bi izpeljali

Čeprav so bile mariborske tekme svetovnega pokala rezervirane za ženske in v Mariboru v svetovnem pokalu kot tekmovalec ni nastopal, se Koširju zdi škoda, da je Mednarodna smučarska zveza (Fis) Maribor prečrtala s tekmovalnega koledarja.

"Škoda, da ni Zlate lisice več v Mariboru, ampak dejansko bi bilo smučarsko tekmovanje v Mariboru nerealno v teh klimatskih razmerah. Pred nekaj dnevi sem bil v Mariboru in tudi letos tekme tam ne bi bilo mogoče izvesti. Zato super, da je Zlata lisica lahko tukaj," je dejal.

"Seveda je treba tekme pripraviti na visoki kakovostni ravni, da so zadovoljne tako tekmovalke kot Fis, ampak zaenkrat je vse v redu. Mislim, da so tekme v Kranjski Gori lepe. Letos so sicer izredno težke razmere, v takšnih pogojih je zelo težko organizirati tekmo. Vendar proga je zaenkrat super. Ponovno je bilo veliko truda vloženega, ampak se bo poplačalo. Predvsem je treba sprejeti prave odločitve, kar se tiče priprave proge v takih vremenskih razmerah, pa tudi ogromno dela mora biti, ogromno delavcev na progi. In to so uspeli," je organizatorje pohvalil Košir.

Sovražil tekmovati med dežjem ali sneženjem

V ciljni areni se je, upoštevajoč razmere, zbralo skoraj 3000 navijačev. "Nerealno je pričakovati, da bo v takih vremenskih pogojih veliko občinstvo, ljudje so verjetno res ostali raje doma. Moramo pa biti ponosni na to, da je tekma tukaj, da imamo tu najboljše smučarke na svetu. V kateremkoli športu, če je svetovni pokal z najboljšimi športniki svetovne ravni v Sloveniji, je to treba pravilno počastiti."

Košir je odgovoril tudi na vprašanje, kako je tekmovati, ko dežuje ali sneži. "Sovražil sem takšne razmere. Že v osnovi sem malo slabše videl in sem bil slab v difuzni svetlobi. V teh razmerah se ti pa na steklo očal nabirajo kapljice. To pomeni, da smučaš praktično na slepo, in je težko, sploh če imaš višjo startno številko."

Košir je zelo rad tekmoval v Kranjski Gori. "Teren ni enostaven, je pa lep, tehničen, tako za fante kot punce."

"Zadnja strmina, kar se tiče naklona, ni nič posebnega. Problem je v tem, da prideš na to strmino utrujen in je treba zbrati preciznost in moč za zadnje metre. Sploh moški veleslalom je izredno zahteven, ker je že prva strmina, dekleta imajo start po njej, zelo zahtevna in potem že z visokim pulzom in utrujenostjo ter zakisanimi nogami prideš v zadnjo strmino," je pojasnil.

V najlepšem spominu mu je ostal vitranški slalom. "Ko prideš v zadnji del začutiš ta hrup, navijanje, in je treba držati preciznost in napadalnost čez zadnjo strmino, kar ni enostavno."