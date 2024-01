Spearsova, ki je med drugim znana po uspešnicah, kot so Baby One More Time, Oops! ... I Did It Again in Toxic, je avgusta 2022 presenetila svoje oboževalce z izdajo pesmi, ki jo je zapela v duetu z Eltonom Johnom Hold Me Closer. Ta skladba je predstavljala njeno vrnitev na glasbeno sceno po šestih letih odsotnosti. Poleg tega je lani izdala avtobiografijo z naslovom The Woman in Me, v kateri je opisala tudi težavno obdobje z Justinom Timberlakom in svoje druge življenjske preizkušnje.