Minus 43 in minus 40. To je bil izkupiček Cedevite Olimpije in Krke v drugem krogu lige ABA, ko sta se pomerili proti evroligašema Crveni zvezdi in Partizanu. Slovenska predstavnika tokrat upata, da bo podoba vsaj nekoliko boljša. Na papirju imajo lažjo nalogo Ljubljančani, saj igrajo pred domačimi navijači v dvorani Tivoli, kjer pa bo zagotovo tudi veliko privržencev gostujočega moštva. Težja naloga čaka Krko, saj bo v Beogradu merila moči s Partizanom, ki je v četrtek v evroligi klonil na večnem derbiju, zato bo trener Željko Obradović zahteval maksimalno angažiranost svojih igralcev.

Vroča Zvezda

Pri Olimpiji se počasi navajajo na življenje po Simoneju Pianigianiju. Že na pokalni tekmi proti Triglavu v Kranju je bilo mogoče videti, da je novi trener Zoran Martić mislil resno, ko je govoril o boljši obrambi. Svoje igralce je namreč ves čas opozarjal na napake, predvsem pa jih opominjal, naj nasprotnika agresivno pokrivajo po celotnem parketu, kar je nekaj težav povzročalo predvsem Američanoma Justinu Cobbsu in DJ Stewartu. Ker želi Martić ob tem tudi hitrejšo igro, je Cobbsa velikokrat premaknil na položaj dvojke in sta mesto organizatorja igre zasedla ali Jaka Blažič ali Stewart. Ker hitrejša igra in večja agresivnost zahtevata tudi boljšo telesno pripravljenost, je Martić dvignil dolžino in intenziteto treningov, a bo moral paziti na morebitne poškodbe, ki letos zmajem ne prizanašajo.

Prepričljiva zmaga proti Partizanu v evroligi je gotovo dvignila Crveno zvezdo, ki pa bo v Tivoli vseeno pripotovala nekoliko upehana, saj bo znova na parketu manj kot 48 ur po zadnji tekmi. »Zvezda je trenutno brez dvoma najbolj vroča ekipa lige ABA. O tem govorita tudi zmagi med tednom v evroligi. Hkrati ima tudi nekatere nove igralce, ki so vnesli novo energijo. Želimo odigrati čim bolj čvrsto in odločno tekmo ter popraviti katastrofalen vtis, ki smo ga pustili na prvem obračunu v Beogradu. Zvezda za nas predstavlja velik izziv. Motivirani smo, da pokažemo, česa smo v tem trenutku sposobni narediti. Igralce lahko pohvalim za delovno vnemo na treningih. Bremenijo nas le nekatere poškodbe, a to je zgodba, ki se vleče že celotno sezono,« pravi trener Cedevite Olimpije Zoran Martić.

Okorn meri možnosti za presenečenje v promilih

Pri Krki bi verjetno celo raje videli, da bi večni derbi v evroligi dobil Partizan. Ko sta se moštvi namreč 8. oktobra pomerili v Novem mestu, so črno-beli pred tem v najelitnejšem evropskem tekmovanju visoko klonili na gostovanju pri Maccabiju, kar je močno ujezilo trenerja Željka Obradovića, posledično pa so njegovi igralci proti Krki igrali povsem na nož, kar se bo zagotovo zgodilo tudi tokrat. »O Partizanu težko povem kaj novega. Gre za izredno kakovostno evroligaško ekipo, ki ima globoko rotacijo. Ogledali smo si tekmo s Crveno zvezdo, ki so jo izgubili. Pripravili se bomo normalno in čeprav imamo majhne možnosti za presenečenje, lahko bi jih merili v promilih, se mi zdi, da so take tekme za nas koristne. Za nekatere naše igralce je namreč tak tekmec izziv in to je treba izkoristiti, da postaneš boljši. Vsak dan nimaš priložnosti igrati proti praktično evropski eliti. Hkrati so take tekme za nas tudi med najlažjimi v sezoni, saj na njej nimaš česa izgubiti,« razmišlja trener Krke Gašper Okorn.

Liga ABA, 15. krog: Igokea – Split 77:80, Budućnost – Mornar, FMP – Cibona oboje sinoči, danes ob 17. uri: Olimpija – Crvena zvezda, ob 19. uri: Partizan – Krka, ponedeljek ob 18. uri: Borac – Mega, torek ob 18. uri: Zadar – Studentski centar.

Dončić brez naziva igralca meseca V ligi NBA je nase znova opozoril izjemni Nikola Jokić. Pri zmagi Denverja proti Golden Statu s 130:127 je zadel trojko za zmago z zvokom sirene skoraj s polovice igrišča. Na vprašanje, ali je nameraval zadeti od table, je srbski center, dvakratni MVP lige NBA, v svojem slogu odvrnil: »Žoga je šla skozi obroč, vesel sem.« Jokić je dvoboj končal s 34 točkami, zgrešil je le tri od 16 metov iz igre. V statistiko je vpisal še devet skokov in deset asistenc. Slovenski košarkarski as Luka Dončić pa kljub izjemnemu zaključku koledarskega leta 2023 ni bil izbran za igralca meseca decembra v zahodni konferenci. Ta naziv je pripadel Shaiju Gilgeous-Alexandru, ki igra za trenutno bolj uspešno zasedbo Oklahoma City Thunder. Na vzhodu je naziv pripadel Giannisu Antetokounmpu.