Petletke na kubik

Danes na straneh lokalne kronike poročamo, da je vlada Republike Slovenije konec minulega leta sprejela »sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za nadgradnjo dolenjske železniške proge na odseku Novo mesto–Ivančna Gorica do leta 2040, in sicer od vključno železniške postaje Birčna vas pri Novem mestu do železniške postaje Ivančna Gorica, v skupni dolžini 44 kilometrov«. Ta dvotirna elektrificirana železniška povezava pa naj bi med Ljubljano in Novim mestom omogočala potovalne čase okoli 50 minut.