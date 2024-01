Dunja Zupančič, Dragan Živadinov, Aljoša Živadinov Zupančič: Umetnost v prehodih iz cone somraka

Zavod Delak je konec leta v okviru projekta Noordung Dragana Živadinova predstavil informans Programmata⸬Molekular/II. Zaradi bolezni je doživel pomembno spremembo: tokrat so bili avtorji Dunja Zupančič, Aljoša Živadinov Zupančič in Gregor Mesec. O teh spremembah so spregovorili Dunja Zupančič, Dragan Živadinov in Aljoša Živadinov Zupančič.