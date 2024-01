Vonj smodnika

Bližnji vzhod je v novo leto vstopil z dvema političnima atentatoma, ki regijo nevarno peljeta v širši oboroženi spopad. Likvidacija namestnika političnega vodje Hamasa Saleha Al Arurija v Bejrutu ni nov modus operandi izraelskih varnostnih služb. Izraelske likvidacije palestinskih tarč so vedno znova imele tri cilje cilje: maščevanje, obglavljenje vodstev palestinskih skupin z upanjem na njihovo slabitev ali spreminjanje politične situacije. Na dolgi rok nikoli niso dosegle svojih ciljev. Za ubitimi – seznam žrtev zunajsodnih pobojev visokih pripadnikov Hamasa, Islamskega džihada in PLO je dolg – so vedno prišli novi. Palestinskega hrepenenja po svobodi in lastni državi ni zadušil nobeden od atentatov.