Na prizorišču 60. Zlate lisice v Kranjski Gori se je predstavila slovenska ženska alpska smučarska reprezentanca, ki bo v soboto in nedeljo nastopila na dveh tekmah svetovnega pokala. Na sobotnem veleslalomu in nedeljskem slalomu (prva proga obakrat ob 9.30, druga ob 12.30) bodo Slovenijo zastopale Andreja Slokar, Neja Dvornik, Ana Bucik in Nika Tomšič.

V hotelu Kompas v Kranjski Gori je uvodoma dobil besedo vodja panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije Miha Verdnik: »Domača tekma je vedno tista, ki jo najbolj pričakuješ. Hkrati je najlepša, ker je doma. Zaradi tega ne čutim dodatnega pritiska. Vem tudi, da punce podkorensko strmino odlično poznajo in najraje tekmujejo doma. Komaj čakam, da se vse skupaj začne. V zadnjem obdobju je slovenska reprezentanca trenirala v Sankt Michaelu, kjer so bili zelo dobri pogoji. S pripravo proge sem zelo zadovoljen. Vedel sem, da bo tako, ko smo se odločili, da za vodjo postavimo Janeza Slivnika. Takrat je bilo jasno, da nič ne bo prepuščeno naključju in tako danes tudi je.«

Od trenerjev sta bila na tiskovni konferenci prisotna Denis Šteharnik, ki na plačilni listi SZS skrbi le za Nejo Dvornik, medtem ko bo na papirju njegova druga varovanka Meta Horvat zaradi bolečin v križu izpustila tudi domačo tekmo v Kranjski Gori, na kateri se je že dvakrat uvrstila na veleslalomski zmagovalni oder, in Boštjan Božič. Slednji je na plačilni listi Andreje Slokar. Zaradi koronavirusa je manjkal novi glavni trener v reprezentanci tehničnih disciplin Mitja Kunc. »Za pripravo tekmovalke na domačo tekmo je dobro, da pred tem doseže dober rezultat. Drugače pa s treningi, ki jih lahko prilagodiš. Lahko so malce lažji ali težji, da se prikličejo dobri občutki za tekmo. Mislim, da nam je to dobro uspelo,« je povedal Denis Šteharnik, ki je zadovoljen z napredkom Neje Dvornik na zadnjih tekmah lanskega koledarskega leta v Lienzu. »Z Andrejo nekaj časa nisem sodeloval, v tem času pa sem imel čas, da sem se malce bolj zazrl vase ter nekatere stvari premislil. Ob vnovičnem sodelovanju se počutim zelo dobro. V ekipo sem prišel s pozitivno energijo. Zaenkrat gre vse po planu,« je pojasnil Boštjan Božič.

»Ker je tekma doma, se je zelo veselim. Pritiska zaenkrat še ne čutim, a verjamem, da bo na startu malce drugače,« pravi Neja Dvornik. »V letošnji sezoni sem imela do sedaj več trenutkov, ko sem bila jezna in nezadovoljna, kot tistih, ko sem bila vesela. Tekma v Kranjski Gori je ena izmed tistih, ki se jih najbolj veselim, saj sem tu že večkrat dobro tekmovala. Upam, da bom uspela unovčiti te občutke in bom dobro tekmovala ter se veselila v cilju,« si boljših časov nadeja Ana Bucik. »Zelo težko je reči, kaj bo v Kranjski Gori. Do sebe sem zelo stroga in sem redko zadovoljna. Se pa pozna, da sem zaradi poškodbe izpustila minulo sezono,« je povedala Andreja Slokar. »Na tekmah bom dala vse od sebe. Upam, da bo proga res dobro pripravljena in zdržala tudi visoke številke. Zelo si želim uvrstitve v finale,« si nadeja tekmovalka evropskega pokala Nika Tomšič.

O težki pripravi proge je spregovoril vodja priprave proge Janez Slivnik: »Dela je bilo ogromno. V ratraku sem preživel ogromno ur. Zahvaliti se moram prav vsem ratrakistom in ostalim delavcem, ki so naredili vse, kar se je dalo. Snega nimamo viška in smo izkoristili prav vsako snežinko, ki jo imamo, da je proga pripravljena za tekme. Ob začetku priprave je izgledalo, kot da se podajamo v misijo nemogoče, a sedaj je to vse pozabljeno in proga je pripravljena. Vložili smo ogromno naporov, saj pri delu nismo imeli nobene dovozne poti.« Janez Slivnik se je veselil minule noči, ki naj bi bila jasna, v nadaljevanju pa si je zaželel, da narava ne bi pokazala svoje moči. Vremenska napoved za konec tedna ni najboljša, saj naj bi bilo nekaj padavin, a so napovedi, ali bo padal dež ali sneg zaenkrat še preuranjene.

Vlogo generalnega sekretarja bo opravljal Tomaž Šušteršič, ki je bil med najvidnejšimi med svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Planici, veliko izkušenj pa ima tudi iz biatlonskih tekmovanj. Prvič pa bo vstopil v najvišji organizacijski svet alpskega smučanja. »Imeli smo zelo malo časa za pripravo. Praktično v štirih mesecih smo uspeli vse skupaj organizirati. Rad bi se zahvalil Janezu Slivniku in pomočniku Boštjanu Anderliču ter vsej ekipi, ki stoji v ozadju. Ta je poskrbela za to, da bo ob tej jubilejni Zlati lisici potekalo vse, tako kot mora. Poleg samega tekmovalnega dela obiskovalce čaka tudi bogat spremljevalni program. Vstopnico za prireditev so še na voljo in bodo tudi na dan tekme na samem prizorišču,« je med drugim izpostavil Tomaž Šušteršič.

*** 30 metrov je širina podkorenske proge od starta do cilja, medtem ko je snežna odeja visoka najmanj 40 cm. 95 alpskih smučark je prijavljenih za veleslalom in 82 za slalom iz skupno 27 držav.