Tajska je država, kamor se turisti radi vračajo znova in znova. Sploh v zimskih mesecih, ker je tako prijetno toplo. Prečudovite narave, prijaznih ljudi, dobre hrane in masaže se nikoli ne naveličaš. Ker so cene praviloma občutno nižje kot v Evropi, velja prepričanje, da so Tajci revni, a je to daleč od resnice. Samo poglejte njihov vozni park, ki je občutno novejši od na primer slovenskega. Za nameček pa so na cestah zvečine poltovornjaki (pick-upi), ki na naših tleh pomenijo določen prestiž. A Tajci so jih vzeli za svoje. Še več, vsak drugi avto na tajskih cestah je poltovornjak, več pa jih prodajo zgolj onkraj luže.

Poltovornjak, o katerem bo tokrat govora, prihaja iz Južne Koreje, toda SsangYong kljub temu velja za znamko, ki z Evropejci ni ravno na ti. Kar na neki način čudi, saj avtomobile izdelujejo že od leta 1954 in imajo bogato in ponosno zgodovino zanesljivih in cenovno ugodnih štirikolesnikov. A kaj je narobe, da tudi v Sloveniji ne doživijo pravega preboja, saj so letos med znamkami na komajda 32. mestu z vsega 73 prodanimi vozili? V preteklosti je bila zagotovo največji problem očem neprijazna oblika, posledično se je določenih modelov, kot je bil na primer športni terenec rodius, oprijel vzdevek grdega račka. A to se je seveda spremenilo in ssangyongi so postali dovolj luštkani, čeprav je res, da labodi še vendarle niso. Je pa zato njihova velika odlika zagotovo cena. Za pick-upa je tako z vključenim doplačilom za 6-stopenjski samodejni menjalnik treba odšteti 44.499 evrov, a ga nato popusti naredijo cenovno še bolj privlačnega, saj stane natanko en evro manj od 40 tisočakov. In za ta denar dobite ogromno avtomobila, sploh na dolžinski centimeter.

Pozor, ni napaka – musso grand je dolg kar 5,4 metra, v kombinaciji s širino (1,95 m) in še posebej višino (1,85 m) pa je pozornost za volanskim obročem še kako pomembna, sploh ko kilometre nabirate po mestnih ulicah ali zapeljete v garažno hišo. Le maksimalna zbranost je tisto, kar vas loči od poškodovane karoserije, veseli pa tudi, da je ves čas na voljo pomoč parkirne kamere. Seveda v osnovi ni narejen za vožnjo po mestu. Že to, da po želji premore štirikolesni pogon in zaporo diferenciala, lastniku omogoča, da zapelje na precej bolj zahtevna brezpotja, kamor lahko prevaža ogromno najrazličnejšega tovora. Ta je zaščiten s posebno roleto, ki pa žal ni električno pomična, odklepamo pa jo z navadnim ključem. Prostornina kesona je čez palec okoli 2500 litrov, maksimalna teža tovora pa je 870 kilogramov. Ne pozabimo, avto že v osnovi tehta 2,2 tone. Teža se seveda nekje mora poznati in se pozna. Če se musso grand pri nižjih hitrostih obnaša kot pohlevni mucek, je pri hitrostih nad 130 kilometrov na uro težo moč čutiti na volanu, ki zahteva še nekoliko močnejši prijem. Toda vožnja je presenetljivo udobna, tudi na zadnji klopi. Tedaj nekoliko glasnejši postane tudi 2,2-litrski dizelski motor z 202 konji moči, ki ponujajo veliko več, kot uporabnik potrebuje. Z zelo visokimi hitrostmi ta avto seveda ni na ti. Pijanček je, kar se glede na navedeno zdi logično, poraba okoli 10 litrov je seveda za dizla visoka, zato razvojniki v ponudbo niso dali kakšnega bencinskega motorja, jim pa lahko štejemo v dobro, da so avto opremili z zajetno, kar 75-litrsko posodo za gorivo, zato je doseg z enim polnjenjem dokaj velik (750 kilometrov).

Da je počutje za volanskim obročem na visoki ravni, v prvi vrsti skrbijo visok položaj sedenja in pa ogromne steklene površine, zato je preglednost zelo dobra. Svoje pa doda še najvišja stopnja opreme ultimate. Sedeži so tako oblečeni v usnje, po želji sta prednja ogrevana in hlajena, ogrevan je tudi volanski obroč, do želene destinacije vas zanesljivo vodi navigacija, barvni zaslon je na dotik, a so hkrati za dostop do menijev na voljo tudi stikala, je pa dostopanje mogoče tudi prek stikal na volanskem obroču. Malce nas je jezilo, da so ob določeni svetlobi podatki na zaslonu slabše vidni, precej bolj pa nas je jezilo, ker je bil tempomat običajen in ne aktivni. Za današnji vozne razmere povsem neprimeren. In skorajda neverjetno za avto letnik 2023. Kot je nenavadno, da je parkirna zavora klasična, saj večina stavi na stikalo namesto ročice. Prav tako bi si želeli še več odlagalnih površin in zaprtih predalov, saj musso grand ponuja le dva. V zadnjem času smo vozili kar nekaj pick-upov, ta ssangyong pa jim je konkurenčen predvsem po terenskih sposobnostih, prostoru v kesonu in udobju, njegova največja prednost pa je cena. Pelje se namreč malce slabše.