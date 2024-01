Kobenhavn ne obstaja v režiji Martina Skovbjerga je nenavadna mešanica trilerja in meditativne drame, v katerem ozadje skrivnostnega izginotja mladega dekleta razkrivata njena fant in oče, ki se zapreta med štiri stene – prvi z namenom, da se izpove, drugi v pričakovanju dojetja, zakaj je izginila njegova hčerka, so o filmu zapisali pri CD.

Scenarij za film je napisal Eskil Vogt. Zaigrali so Jonas Holst Schmidt, Angela Bundalovic, Zlatko Burić, Vilmer Trier Broegger, Christopher Laessoe in Ella Schartner. Film si bo mogoče ogledati še 3., 4., 6. in 22. januarja.

Vračajo se Varuhi formule

5., 7. in 28. januarja bodo v Cankarjevem domu ponovno na ogled že večkrat nagrajeni srbsko-slovenski-makedonski-črnogorski Varuhi formuleDragana Bjelogrlića, ki se skupaj z Vukom Ršumovićem in Ognjenom Sviličićem podpisuje tudi pod scenarij.

V filmski uprizoritvi dogodkov neposredno po dolgo zamolčani nuklearni nesreči v srbski Vinči, ki so pripeljali do prelomnega izuma v medicini, igrajo Alexis Manenti, Radivoje Bukvić, Lionel Abelanski, Jeremie Laheurte, Olivier Barthelemy, Anne Serra, Predrag Manojlović, Dragan Bjelogrlić, Alisa Radaković, Ognjen Mićović, Jovan Jovanović in Maja Čampar.

Ameriško-mehiški-čilski Spomin v režiji Michela Franca, ki je tudi napisal scenarij za film, bo na ogled od 18. januarja dalje. Ljubezenska zgodba, zaznamovana z zahrbtno boleznijo, bo na sporedu še od 19. do 21. januarja ter 23. in 24. januarja.

V filmu igrajo Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, Brooke Timber, Merritt Wever, Elsie Fisher, Jessica Harper, Josh Charles, Blake Baumgartner, Lexie Braverman, Ross Brodar, Jackson Dorfmann, Alexis Rae Forlenza in Elizabeth Loyacano. Pod fotografijo se podpisuje Yves Cape.

Konec meseca bo na ogled še italijansko-francoska-švicarska Himera. Italijanska režiserka Alice Rohrwacher se v novem filmu poigrava z mislijo, da ima vsak od nas svojo Himero - nekaj, po čemer hrepenimo, a tega nikoli ne uspemo najti. Pod scenarij se podpisujejo Carmela Covino, Marco Pettenello in režiserka.

V Himeri so zaigrali Josh O'Connor, Carol Duarte, Vincenzo Nemolato, Isabella Rossellini, Alba Rohrwacher, Lou Roy-Lecollinet, Giuliano Mantovani, Gian Piero Capretto, Melchiorre Pala, Ramona Fiorini, Yile Yara Vianello, Barbara Chiesa in Elisabetta Perotto. Himero si bo mogoče v Cankarjevem domu ogledati še od 26. do 29. januarja ter 30. in 31. januarja.

Letošnji Abonma Liffe po Liffu 2023/24 se začenja 18. januarja. V okviru abonmaja bodo do junija na ogled Srečno naključje, Okus strasti, Nesrečna bitja,Popolni dnevi, Interesno območje in Rdeče nebo. Filmske projekcije bo pospremila refleksija Marcela Štefančiča jr.