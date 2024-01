11. novembra je izšel Objektiv s krvavim klicajem na naslovnici, kri pa je čez časopisni papir pronicala globlje v izdajo, vse do zadnje strani. Naslovnica Objektiva s pripisom Gaza: Madež, ki bo ostal odmeva tudi v tujini. Pri poslovni in inovacijski ameriški reviji Fast Company so Koširjevo naslovnico uvrstili med desetero najboljših minulega leta. Izbor so pripravili v sodelovanju z nizozemskim umetniškim direktorjem Jaapom Biemansom, velikim poznavalcem področja vizualnih komentarjev in sodobnih naslovnic ter kuratorjem Instagram profila Cover Junkie, kjer za okoli 120.000 sledilcev objavlja najboljše naslovnice.

In kakšna je po njegovo odlična naslovnica? »Ko bi jo najraje polizal. Ali pa ko te udari v obraz. Povzroči kurjo polt. Te preseneti,« našteva Biemans, ki se je v svojem izboru želel izogniti tistim naslovnicam, ki so vseprisotne v popularni kulturi. Kot pravi, se je v zadnjem desetletju oblikovanje naslovnic spremenilo in da naslovnice pogosto delujejo kot politični plakati. »Kot taki vzbujajo čustva in so lahko polarizirajoči,« pravi in dodaja, da je bil zaradi objavljanja naslovnic, povezanih z vojno med Izraelom in Hamasom, deležen tudi groženj s smrtjo.

Povsem na vrhu njegovega seznama najboljših naslovnic leta 2023 je naslovnica Objektiva, ki jo je ustvaril Tomato Košir. Naslovnica je takoj po objavi sprožila številne odzive: vrstile so se čestitke na družbenih omrežjih, Košir pa je bil na Valu 202 izbran za ime tedna. Ob tem je za radio dejal, se mu odzivi na njegova dela ne zdijo tako pomembni, kot so pomembni realni rezultati, ki sledijo. »V razpravah okoli problematike vojne med Hamasom in Izraelom ter obleganja Gaze je čutiti zelo malo tiste prave empatije. Predvsem imam občutek, da se to tematiko izkorišča za obračunavanje vaši-naši, kar je popolnoma sprevrženo,« je dejal.

Košir, ki ga poleg Objektiva objavljajo tudi najuglednejši mednarodni mediji, kot so The Guardian, Politico, Ideer, Internazionale, Quotation, Rockport, Slanted, Weekendavisen je tudi eden od nagrajencev Prešernovega sklada za leto 2024.

»Tu ni bližnjic«

O tem, koliko dela in truda je bilo vloženega v vizualni komentar, je sam podrobneje predstavil v tem zapisu. »Motiv naslovnice je sicer relativno enostaven, direkten, gradnik (kri) pa je absolutno potrebno prikazati verodostojno. Kakor sem hitro ugotovil pri eksperimentiranju, ima kri posebno barvo in viskoznost, ki jo vsak od nas prepozna. Tu ni bližnjic. Skozi dvodneven proces sem na koncu pristal pri mešanici 40 odstotkov gozdnega in akacijevega medu, 40 odstotkov rdečega vina, preostalo pa tvori sok rdeče pese, ter rdeči tuš. Mešanico sem miksal, kuhal, mešal, precedil, jo z brizgo natočil v stekleničko, nato pa jo s pipeto apliciral z različnih višin na nepotiskan časopisni rotacijski papir,« je opisal postopek.

Med ostalimi izpostavljenimi naslovnicami so še med drugimi še naslovnice revij Private Eye, Atlantic, Port, Harper's Bazaar, Forbes, The New York Times Magazine in The Big Issue.