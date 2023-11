V prejšnjih vizualnih komentarjih sem opozarjal na tragične posledice Hamasovega napada na Izrael, tokrat pa opozarjam na tragiko množičnih kolateralnih žrtev 35 dnevne ofenzive na Gazo. V izraelskih povračilnih napadih je bilo do sedaj ubitih 11.078 Palestincev, od tega 4506 otrok. Ranjenih je 27.490 ljudi. Tudi, če bi se invazija ta trenutek ustavila, bi število posrednih žrtev še naprej raslo. 21 bolnišnic je prenehalo delovati, zaprtih je še veliko več zdravstvenih domov, težave so z dostavo nujnih živil in vode. Psihične posledice pa bodo takisto grozljive, tako pri preživelih kot kasneje pri njihovih potomcih. Tak dogodek zaznamuje generacije.

Madež, ki bo ostal

Tematika je občutljiva, zato jo je potrebno obravnavati odgovorno. Drži, po obdobju težko izpogajanega miru je tokrat Hamas napadel vojaške in civilne objekte Izraela. Ker imam izrealskega prijatelja Dedija iz Tel Aviva, sem bil iz prve roke soočen z grozo, ki so jo doživeli 7. oktobra. Večina iz mesta je izgubila koga poznanega, prijatelje, družinske člane. Po dobrem mesecu od napada so še vedno v stanju šoka.

Ravno tako pomembno, pa je prikazati tragiko enormnega števila kolateralnih žrtev izraelske povračilne vojaške ofenzive.

Mednarodna skupnost, vključno z EU, je malodane odpovedala. Ta madež bo ostal, tako kot je ostal tisti v Srebrenici.

Kako je nastala naslovnica:

Motiv naslovnice je sicer relativno enostaven, direkten, gradnik (kri) pa je absolutno potrebno prikazati verodostojno. Kakor sem hitro ugotovil pri eksperimentiranju, ima kri posebno barvo in viskoznost, ki jo vsak od nas prepozna. Tu ni bližnjic. Skozi dvodneven proces sem na koncu pristal pri mešanici 40 odstotkov gozdnega in akacijevega medu, 40 odstotkov rdečega vina, preostalo pa tvori sok rdeče pese, ter rdeči tuš. Mešanico sem miksal, kuhal, mešal, precedil, jo z brizgo natočil v stekleničko, nato pa jo s pipeto apliciral z različnih višin (40–60 cm) na nepotiskan časopisni rotacijski papir.

Da, tudi oblike, ki jih dobijo kaplje krvi, ko padejo na površino, so nam dobro znane. Takisto specifična je vpojnost časopisnega papirja, zato sem s strani Dnevnika dobil dovolj nepotiskanih snopičev.

Ker madež pronica skozi celo številko Objektiva, sem pripravil naslovni motiv, ter 23 različnih motivov klicaja, ki je pronical.

Zadnja v verigi izvedbe je reprodukcija v tisku. Ponoči bom zato nadzoroval nanose barv ter točnost odtisa štiribarvnega tiska.

Idejna zasnova je tokrat zahtevala dobro uigranost in kooperativnost ekipe. Oboje sem tudi dobil. V torek popoldne sem dobil naročilo, v sredo smo se sestali z ekipo šestih. V četrtek smo prejeli preizkusne odtise, kjer smo preverili ustreznost rdeče barve, ter čitljivost besedila ki se pojavi v motivu na vseh straneh, v petek okoli opoldneva sem vseh 24 datotek oddal v prelom.

Zahvalil bi se urednikom Miranu Lesjaku, Silviji Černe, Vidu Brezočniku ter Domnu Caharijasu, Jerneju Potočniku, ki je skrbel za poizkusne odtise, Jerneju Žumru, ter še parim prijateljem, ki so mi pomagali pri »brainstormingu« ter končni odločitvi med tremi motivi.