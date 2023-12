Začelo se je leta 1965, ko se je kot šestnajstletnik pridružil skupini Vokinsi, s katero je bil do leta 1968. Nato je dve leti igral pri skupini Kost, od leta 1970 do 1971 v ansamblu Ambasadorji in nato do leta 1973 pri Indexih. Poleti 1973 se je po koncertnem nastopu z Indexi spoprijateljil z Goranom Bregovićem, ki je takrat igral pri rock skupini Jutro – takrat sta bili dve glasbeni skupini Jutro: zelo znana je bila v Ljubljani, druga, sarajevska skupina Jutro pa je bila nekakšen predhodnik ene najuspešnejših rock skupin v nekdanji Jugoslaviji. Skratka, Bregović in Pravdić sta se glasbeno takoj ujela in Pravdić se je najprej pridružil sarajevskemu Jutru, katerega večina članov je 1. januarja 1974 ustanovila ansambel Bijelo dugme. Pravdić je igral na prvih dveh albumih skupine Bijelo dugme, Kad bi bio Bijelo dugme in Što bi dao, da si na mom mjestu, po odsluženem vojaškem roku se je vrnil in bil član tega ansambla vse do leta 1987. Z ansamblom Bijelo dugme je bil zatem le še na njihovi poslovilni turneji leta 2005. Ta mesec so se kolegi in oboževalci poslovili od njega, v starosti 74 let je umrl v Splitu.