#intervju Mitja Kunc: "Opravičiti bi se moral Massi"

V intervjuju v hotelu Sonne v središču Lienza, v katerem je med tekmama svetovnega pokala bivala slovenska ženska alpska smučarska reprezentanca, smo se z novim glavnim trenerjem tehničnih disciplin Mitjem Kuncem v četrtek pozno popoldan dotaknili širokega obdobja enajstih let njegove pestre in tudi burne trenerske poti. Dvainpetdesetletni Črnjan, ki je zaslovel z bronasto slalomsko kolajno na svetovnem prvenstvu leta 2001 v Sankt Antonu ter četrtim mestom leta 1994 na olimpijskih igrah v Lillehammerju, je odkrito spregovoril o aferi »Frekvenca«, ko sta med svetovnim prvenstvom leta 2013 fizično obračunala z vodjem ekipe Tine Maze Andreo Massijem. Do začetka tega meseca je sodeloval z ameriško reprezentanco, v kateri je skrbel za 20-letno Stello Johanson. Na začetku decembra se je Američanka poškodovala, Kunc pa je prejel klic vodstva slovenske reprezentance ter sprejel novi izziv.