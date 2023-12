S kvalifikacijami se je danes v Oberstdorfu na Bavarskem začela 72. novoletna turneja. Od leta 1953, ko so izvedli prvo tekmovanje na prelomu leta, ni odpadla niti ena tekma na štirih skakalnicah, bilo pa je nekaj prestavitev zaradi neugodnega vremena. Tekmovanje je postreglo s številnimi zgodbami, dramami in športnimi presežki. Kralj turnej je Finec Janne Ahonen s petimi zmagami v skupnem seštevku (štirikrat je bil prvi Nemec Jens Weissflog) v letih, ko za prvo mesto še ni bilo denarne nagrade in zlatega orla, ampak pokal in prestižni avtomobil. Ob tovrstnih nagradah je imel Ahonen veliko dela z birokracijo in dodatnih težav, saj je moral ob uvozu avta na Finsko plačati visok davek. Hladnokrvni Finec, ki se je na skakalnici le redko nasmejal, je bil v sezoni 1998/99 tudi zadnji skakalec, ki je postal kralj turneje brez zmage na posamični tekmi (peto mesto v Oberstdorfu in tri druga na preostalih treh tekmah). Ahonen je sodeloval tudi na edini turneji, ko sta si dva tekmovalca delila prvo mesto – s Čehom Jakubom Jando v sezoni 2005/06. Po desetih dneh in osmih skokih sta imela povsem enako število točk, s čimer sta organizatorjem povzročila za 33.000 evrov dodatnih stroškov, saj so morali podeliti dva avtomobila znamke Nissan.

Natanko pol stoletja je trajalo, da je skakalec zmagal na vseh štirih tekmah turneje. To je na veliko veselje Nemcev uspelo Svenu Hannawaldu (2001/02), dosežek pa sta ponovila Poljak Kamil Stoch (2017/18) in Japonec Rjoju Kobajaši (2018/19). V elitnem klubu bi bil v sanjski sezoni 2015/16 tudi Peter Prevc, če ga ne bi vodstvo tekmovanja v Oberstdorfu spustilo v težje razmere kot konkurenco, saj je po tretjem mestu na uvodu zmagal na ostalih treh prizoriščih. Lansko zmago brani Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je slavil na treh od štirih tekem, v Innsbrucku pa je bil drugi za Poljakom Dawidom Kubackim.

Glede na prvi del sezone je prvi favorit za zlatega orla Avstrijec Stefan Kraft, ki ima ob petih zmagah še drugo, tretje in deveto mesto. Med božičnimi prazniki se je ukvarjal z odpravljanjem bolečin v hrbtu, ki mu stalno povzročajo težave, in danes je bil sedmi v kvalifikacijah. Potem ko so Avstrijci med letoma 2009 in 2015 sedemkrat zapored zmagali v skupnem seštevku (zadnji je bil prav Kraft), na slavje čakajo že zadnjih osem let. Še bolj na trnih so Nemci, ki pogosto podležejo pritisku medijev. Obe reprezentanci sta bili na prvih osmih tekmah sezone razred zase, saj Slovenija na tretjem mestu za vodilno Nemčijo zaostaja 919 točk, za Avstrijo pa 839 točk.

Nemčija je sinoči v kvalifikacijah, ki si jih je ogledalo rekordnih 16.300 gledalcev, potrdila premoč z dvojno zmago Bavarcev Andreasa Wellingerja in Karla Geigerja, ki so ju ločile le štiri desetinke točke. Tretji je bil slovenski kapetan Peter Prevc z najdaljšim skokom kvalifikacij 138 metrov, a je po odbitku za veter in višje zaletišče zaostal 1,2 točke, kar pomeni, da je v dolžini za 66 centimetrov ostal brez nagrade 3000 švicarskih frankov, ki jo prejme zmagovalec kvalifikacij. Ostali Slovenci so bili boljši na treningu kot v kvalifikacijah.

Izidi kvalifikacij: 1. Wellinger 151,4 (135), 2. Geiger (oba Nem) 151 (134), 3. P. Prevc (Slo) 150,2 (138), 4. Raimund (Nem) 248,6 (134), 5. Forfang (Nor) 146,7 (137), 14. Kos 138,5 (126,5), 18. Zajc 135,2 (130), 23. Lanišek 123,5 (120), 29. D. Prevc (vsi Slo) 121,2 (117). Tekmeci Slovencev v prvi seriji: Aigro (Fin) – Lanišek, D. Prevc – Imhof (Švi), Deschwanden (Švi) – Zajc, Stoch (Pol) – Kos, Nousianen (Fin) – P. Prevc.

*** Čeprav je imel Peter Prevc po Engelbergu težave z zvinom gležnja, deluje zelo dobro in po dolgem času bo lahko užival na turneji. Pri ostalih me veseli, da so bili s posameznimi skoki pri vrhu. To je šele prvi dan, štejejo le tekme. Robert Hrgota, selektor Slovenije