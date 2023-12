V Gibanju Svoboda so aprila letos pohiteli z napovedjo, da bodo dopolnilno zdravstveno zavarovanje preoblikovali v obvezni zdravstveni prispevek. To je Golobova vlada dosegla, a posledice odločitve bodo padle na davkoplačevalce: zavarovalnice naj bi dobile odškodnino. Na fotografiji finančni minister Klemen Boštjančič (levo) in premier Golob. Foto: Tomaž Skale