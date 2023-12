Predstavnica policije zvezne države Queensland Katarina Carroll je danes sporočila, da so med mrtvimi tudi trije moški, ki so bili na jahti, ki se je med neurjem v torek prevrnila blizu Brisbanea. Na 12-metrski jahti je bilo skupno enajst moških, ki so bili na ribiškem izletu, ko jih je zajelo neurje in jahto prevrnilo. Preostalih osem so iz morja rešili in jih odpeljali v bolnišnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med žrtvami neurja je bila tudi devetletna deklica, ki so jo v torek v predmestju Brisbanea odnesle poplavne vode, za 59-letno žensko pa je bilo usodno padlo drevo.

⛈️🤯 More footage from the Gold Coast storm on Christmas Night. pic.twitter.com/vtDLYTkIfP — Tinie (@benidormgek) December 27, 2023

A woman has been killed and homes torn apart by a freak supercell that tore through the Gold Coast on Christmas Day. The deadly storm brought with it winds as strong as a category 1 cyclone, ripping roofs off houses. and snapping trees. https://t.co/tIEQ9JOpss@LiamBland_#7NEWSpic.twitter.com/0R7LuKamYT — 7NEWS Gold Coast (@7NewsGoldCoast) December 26, 2023

V Viktoriji so v torek zvečer našli truplo ženske, ko je poplavilo kamp v kraju Buchan, za moškega v kraju Caringal pa je bila usodna veja, ki je padla z drevesa.

Vladni meteorološki urad je opozoril, da obalne regije v Queenslandu še vedno ogrožajo nevarne nevihte, življenjsko nevarne poplave, toča in uničujoči vetrovi.

Na zahodu Avstralije pa se medtem soočajo s hudo sušo in gozdnimi požari, v katerih je umrl gasilec.