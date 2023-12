Minister Klimenko je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še sporočil, da so bili med ranjenimi na železniški postaji dva policista in dva civilista. Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je bilo v času napada na postaji več civilistov in da so se reševalne službe odzvale na incident.

Vodja vojaške uprave v Hersonu Roman Mroško je kasneje potrdil, da je mesto tarča napadov z droni, prebivalce pa pozval, naj gredo v zaklonišča.

Ukrajinsko železniško podjetje pa je na družbenem omrežju Telegram sporočilo, da sta bila v napadu poškodovana postaja in vlak. Dodalo je, da so razmere pod nadzorom, železniška proga pa pripravljena za nadaljevanje prometa.

Ukrajinska zračna obramba je medtem v noči na danes poročala o napadih po vsej državi z več kot 50 droni iranske izdelave. Napadi so potekali predvsem v regiji Herson, sicer pa večinoma na območjih blizu frontnih črt. Sporočili so še, da so sestrelili 32 dronov, nekaj pa jih je padlo brez posledic.

Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da so sestrelili dva drona na območju ruskih regij Belgorod in Rostov.

Napadi so se zgodili po tem, ko je Kremelj priznal, da je bila v torek v ukrajinskem napadu poškodovana bojna ladja ruske črnomorske flote na zasedenem polotoku Krim. Kijev je sicer trdil, da je bila ladja v napadu uničena, in to označil kot pomemben poraz za rusko mornarico.

Ukrajinske sile so v torek potrdile, da so se umaknile iz kraja Marinka blizu mesta Doneck, ki je pod ruskim nadzorom. Ostajajo pa na njegovem obrobju, so dodale, medtem ko je Moskva zatrdila, da je prevzela nadzor nad celotnim mestom.