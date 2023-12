Včeraj je tiskovna predstavnica ruskega opozicijskega voditelja Kira Jarmiš potrdila, da je bil Navalni premeščen v zaporniško kolonijo blizu odročne vasi Harp, ki se nahaja približno 2000 kilometrov severovzhodno od Moskve. Z njim je že govoril njegov odvetnik, ki je nato sporočil, da se vodja ruske opozicije dobro počuti. Navalni se je že zahvalil svojim privržencem in vsem drugim za skrb. Kot je še sporočil, je videl tudi stražarje z mitraljezi in pse čuvaje. Sprehodil naj bi se že do prostora za vadbo, katerega tla so bila po njegovih besedah ​​prekrita s snegom. Oglasil se je tudi že na omrežju X.

9/9 Since I'm Santa Claus, you're probably wondering about the presents. But I am a special-regime Santa Claus, so only those who have behaved very badly get presents 😉 — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2023

1/9 I am your new Santa Claus. Well, I now have a sheepskin coat, an ushanka hat (a fur hat with ear-covering flaps), and soon I will get valenki (a traditional Russian winter footwear). I have grown a beard for the 20 days of my transportation. — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2023

Po poročanju agencije Reuters naj bi zapor, ki se sicer nahaja okoli 60 kilometrov od severnega tečajnika, zgradili v šestdesetih letih prejšnjega stoletja kot del nekdanjega sistema sovjetskih taborišč za prisilno delo – tako imenovani gulag. Lokacija je znana tudi pod imenom kolonija 'Polarni volk', večina zapornikov pa je obsojenih zaradi hudih kaznivih dejanj. Nekdanji zaporniki so poročali o fizični in psihični brutalnosti paznikov, nekateri naj bi bili zaprti v prostorih brez naravne svetlobe in tople vode. Iz kazenske kolonije je praktično nemogoče pobegniti.

Today on Russian Twitter everyone is talking about the prison where famous Russian politician Alexey Navalny was found. This prison in Arctic. Let’s see. This is Kharp, a city in the Yamal-Nenets Autonomous Okrug 1/7 pic.twitter.com/dt73D4v5Xu — Arctida (@arctida_io) December 25, 2023

