Pa tako preprosto se je začelo ...

Vas je sila hedonistične potrošnje že posrkala vase, je profesor Arthur C. Brooks v začetku decembra spraševal publiko na instagramu, kjer med drugim objavlja odlomke iz avtorskega podkasta Umetnost sreče. »Navsezadnje je praznični čas,« je nadaljeval ter pod objavo pripisal številne heštege: #prazniki, #maloprodaja, #darila, #šoping, #potrošništvo, #sreča, #življenjskinasveti, #finance. »Ampak če si poleg uspeha želimo tudi srečo, potem moramo poslej z našim težko prisluženim denarjem ravnati drugače,« je svetoval, »in ga raje vložiti v tisto, kar prinaša pravi smisel življenja in zadovoljstvo – v odnose.« Pa naj gre za zakonce, matere in otroke, prijatelje, sodelavce, sosede ali sorodnike – v odnose, ki ne oblikujejo le nas, marveč celotno družbo.