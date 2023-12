Živilska industrija in njeni izdelki so imeli v republikah nekdanje Jugoslavije status ikone. Kot nekaj primerov živilske industrije navajam: Droga Kolinska z blagovnimi znamkami Barcaffe, Argeta in Cocta je pristala v hrvaški Atlantic Grupi. Perutnino Ptuj in Pivko ter Delamaris je prevzel ukrajinski MHP Holding. Žito, v sklopu katerega je tudi tovarna čokolade Gorenjka in slavni Šumi bonboni, je kupila hrvaška Podravka, poleg tega pa tudi belokranjski Belsad. MIP z znano mortadelo je pristal v stečaju. Ljubljanske mlekarne z znanim Alpskim mlekom in sladoledom Ježek, Lučka, Piran, Planica so danes v rokah hrvaške firme Dukat.

Praktično vsa pijačarska industrija je v rokah tujcev, ki so jo prevzeli za bagatelo. Pivovarni Laško in Union je prevzel nizozemski Heineken. Radensko je prevzela češka skupina Kofol, s tem se je poleg Treh src nanjo preneslo tudi lastništvo drugih priznanih blagovnih znamk: Ora, Stil, Swing, Oaza in sok Pingo – legenda šolskih izletov. Donat MG iz Rogaške slatine in Cocto je prevzelo hrvaško podjetje Atlantic Grupa. Costello pa so pred Pečečnikom prodali arabski družbi. Fructal in Frutek sta v rokah srbske družbe Nectar Group. Med vodami je tako Dana še edina znamka v slovenski lasti.

Podobno se je dogajalo tudi s slovenskimi tehničnimi podjetji. Iskrina podjetja so večinoma razpadla ali propadla in tako od nekdanjih petintrideset tisoč zaposlenih deluje samo še nekaj tisoč. Nemški Mahle je kupil Letriko, Iskraemeco proizvodnjo priznanih električnih števcev je prevzel egiptovski El Sewedy. Salonit Anhovo je prevzel avstrijski Wietersdorfer Alpacem GmbH, Cementarna Trbovlje je v rokah francoskega Lafargea. Kovina Šmartno in Unitas sta v lasti Herz Avstrija, Armal in Prevent pa sta šla v stečaj. Gumarska dejavnost Save je pristala v rokah Američanov in Čehov. Steklarno Rogaška je prevzela skupina WWRD – Finska.

Ker ni dovolj prostora, lahko samo naštejem še nekaj blagovnih znamk, ki so v tujih rokah ali pa so propadle: Cimos, Tomos, Saturnus, Helios, Beti, Planika, Ilirija, Toper, Meblo Jogi, Elan, Paloma, Aero. Alpina in Peko – lastnik je češki K&H, TAM, Litostroj, Metalna, Smelt, Gorenje (kitajsko podjetje Hisense), Lek - lastnik Novartis. Trgovine: Metalka, Kovinotehna in Jeklotehna so propadle. Merkur, Mercator in Tuš so v tujih rokah. Rusi so prevzeli slovensko jeklarstvo. Lesna industrija je večinsko propadla ali pa je šla v tuje roke. Praktično vse slovenske banke so v tujih rokah.

V transportu je Slovenija takorekoč izgubila suverenost. V tujih rokah je pristal tako zračni kot zemeljski in pomorski promet: Aerodrom Ljubljana je prevzel nemški državni Fraport, Letališče Portorož je v rokah srbskega tajkuna Kostića, Adria Airways je propadla. Slovenske železnice - Tovorni promet je polovično češki, Splošna plovba pa je bila prodana Nemcem.

Žal rubrika Pisma bralcev ne nudi dovolj prostora, da bi navedel še množico drugih izgubljenih blagovnih znamk. Denar od kupnin teh blagovnih znamk je že pojeden, tako da je Sloveniji že zmanjkalo srebrnine za prodajo. Nihče me ne bo prepričal, da je vseeno, kdo je lastnik, ker dobički podjetij gredo v tujino, bodisi preko dividend ali pa transfernih cen in se lahko mirno odštejejo od domačega BDP. Postali smo podnajemniki v lastni državi. Pa srečno novo leto želim vsem prizadetim.

Gorazd Cuznar, Črnomelj