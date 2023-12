Lokalne oblasti so sporočile, da je močan sunek vetra včeraj okoli 19. ure podrl božično drevo, ki je padlo na ljudi. Priče so nemudoma pričele z reševanjem treh, ki jih je drevo pokopalo pod seboj. Po navedbah očividcev je kakšnih dvajset obiskovalcev sejma takoj dvignilo drevo in uspelo rešiti dve ženski, tretjo pa so izpod podrlega drevesa lahko rešili šele reševalci. Močno poškodovano 63-letnici, ki je utrpela poškodbe glave, so oživljali, a je kasneje v bolnišnici umrla. Drugi dve ženski bi naj utrpeli lažje poškodbe.

Božični sejem v Oudenaardu so po dogodku zaprli in stekla je preiskava dogodka. Preiskujejo, ali je bilo drevo primerno fiksirano in zavarovano.

Kerstboom valt omver in Oudenaarde. Er valt 1 dodelijk slachtoffer. Een klimaatdode. ☝️ Vroeger waaide het niet. pic.twitter.com/9RRdB1V97r — Koen Godderis (@koengodderis) December 22, 2023