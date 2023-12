Kupnino za trajno odvzete živali bi deponirali

Noveli zakonov o kmetijski zbornici in o zaščiti živali je državni svet poslal v presojo ustavnemu sodišču in mu predlagal, naj začasno zadrži izvajanje izpodbijanih določb. V primeru zbornice je ustavno sodišče ta predlog že zavrnilo. Državni zbor mu zdaj predlaga, naj to stori tudi pri zakonu o zaščiti živali. Vlada pa bi do končne odločitve kupnino za trajno odvzete živali deponirala.