Stroga varnostna zakonodaja na žičniških napravah zahteva redne dnevne, mesečne, letne in večletne preglede. »Zato vsako leto nihalko za nekaj tednov ustavimo in opravimo določena dela, ki jih med rednim obratovanjem ne moremo, saj gre za zahtevne posege, krajšanje vrvi, magnetoskopske in druge strokovne preglede,« je že pred časom ustavitev nihalke na Veliko planino komentiral direktor Tomaž Štefe in dodal, da strokovni tehnični pregled, ki je bil opravljen po remontu, še ni dal zelene luči za vnovični zagon nihalke. »Strokovni tehnični pregled po opravljenem remontu, ki ga opravi Zavod za gradbeništvo Slovenije, je pokazal še eno manjšo pomanjkljivost, ki smo jo že odpravili. Zdaj čakamo na vnovični pregled, ki bo v prihodnjih dneh,« nam je v četrtek povedal Štefe in tistim, ki imajo v času božičnih praznikov rezervirane koče na Veliki planini do prihodnje srede, svetoval, da se za več informacij obrnejo na ponudnika namestitve. Ob tem naj samo spomnimo, da nihalka na planino prepelje okoli 70.000 potnikov na leto. Decembra 2011 je bila v celoti zamenjana strojnica nihalke, v začetku leta 2020 so bile zamenjane glavne nosilne vrvi. Trimesečni projekt menjave so zaključili v začetku februarja 2021. Na zagon nihalke pa nestrpno čaka tudi nova šestsedežnica, ki je nadomestila dvosedežnico Šimnovec in je za obratovanje pridobila že vsa ustrezna dovoljenja.

Polnočnica, ne glede na nihalko, na planini bo

Glede na vremenske napovedi bo letošnji božični večer jasen, zato se ob kapeli Marije Snežne pričakuje množico ljubiteljev planine, ki se bodo udeležili maše. To bo ob polnoči vodil župnik Frenk Trunkel, tudi sicer ljubitelj planine. Zaradi množice ljudi bodo poskrbeli za ozvočenje. V primeru, da bosta obratovali tako šestsedežnica kot nihalka, lahko na planino pridete tudi iz smeri Kamniške Bistrice. »V tem primeru bo nova šestsedežnica obratovala do 23.15, nihalka pa vso noč do tretje ure zjutraj, vsako polno uro. Za povratno vozovnico, ki velja za nihalko in sedežnico, bo tudi na sveti večer veljal predotvoritveni 20-odstotni popust,« je povedal Štefe, ki zato tudi obiskovalcem svetuje, da pred odhodom k polnočnici na planino preverijo razmere oziroma obratovanje naprav na njihovi spletni strani.

V primeru, da nihalka še ne bo dobila dovoljenja za obratovanje, se pohodniki lahko k polnočnici odpravijo po spluženi in urejeni cesti do parkirišča Rakove ravni. Od parkirišča vas na planino in do kapeli Marije Snežne vodi markirana pešpot. Cesta do parkirišča Rakove ravni je redno plužena, urejeno je tudi (plačljivo) parkirišče.

Takoj ko bo na Veliki planini zadostna količina snega, bodo odprli smučarske proge in začeli nočno sankanje. Trenutno je na Veliki planini približno deset centimetrov snega, tako da so čudovite razmere za obisk in sprehod med zasneženimi pastirskimi kočami. Ko bo debelina snežne odeje dopuščala, pa bodo na planini odprli otroški zimski park, kjer je letošnja novost nov smučarski trak. Uredili bodo tudi krožno tekaško progo skozi pastirsko naselje. Lahko si boste izposodili krplje, sani in tudi smučarsko opremo.

Polnočnica tudi v Kamniški Bistrici Stranjski župnik Gregor Šturm bo v nedeljo maševal kar dvakrat. Ob 22. uri bo vodil polnočnico pred kapelico lurške Matere božje v Kamniški Bistrici, na katero se bo tudi tokrat mogoče pripeljati s posebnim avtobusom, saj bo iz Kamnika proti Kamniški Bistrici organiziran posebni avtobusni prevoz. Avtobus bo z glavne avtobusne postaje v Kamniku krenil ob 21. uri. Ob polnoči pa bo župnik Šturm polnočnico vodil še v domači župniji.

