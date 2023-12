Čeprav Luka Dončić v letošnji sezoni znova igra izjemno, precej bolje pa gre tudi njegovemu Dallasu, je jasno, da moštvo iz Teksasa brez vseh moči proti najboljšim v ligi ni konkurenčno. Trener Jason Kidd zaradi poškodb pogreša Kyrieja Irvinga in Derecka Livelyja, posledično pa je moral priznati premoč proti aktualnim prvakom iz Denverja in nazadnje LA Clippers s 111:120. Dončić se je kljub neuspehu sprva veselil novega trojnega dvojčka, a je naknadno ostal brez enega skoka, zato je tudi osebni dosežek splaval po vodi. Ob 28 točkah, devetih skokih in desetih asistencah je v statistiko vpisal še eno ukradeno ter pet izgubljenih žog. LA Clippers so z zmago na lestvici zahodne konference prehiteli Dallas, moštvo pa se je očitno končno ujelo z Jamesom Hardnom, saj je vknjižilo že deveti zaporednih uspeh.

Obračun med Denverjem in Dallasom v Koloradu pred dnevi je za obisk slovenskih reprezentantov Dončića in Vlatka Čančarja izkoristila delegacija Košarkarske zveze Slovenije. Novopečenega generalnega sekretarja Aleša Križnarja in direktorja članskih reprezentanc Mateja Likarja je zanimalo predvsem stanje Čančarja, ki si je na pripravljalni tekmi za svetovno prvenstvo v Atenah proti Grčiji strgal križne vezi. »Kar se okrevanja tiče, gre trenutno vse po načrtih. Pred dnevi sem že začel s tekalnimi treningi. Reakcije ni, koleno ne zateka in vse gre v pravi smeri. A se vsi skupaj zavedamo, da ne smemo hiteti in moramo slediti zastavljenemu načrtu. Predvidoma aprila naj bi začel z resnejšimi treningi z žogo in upam, da bo vse skupaj še naprej šlo v pozitivno smer. Vsekakor so moje velike želje vnovično igranje na olimpijskih igrah,« je optimistična izjava Vlatka Čančarja, ki bi reprezentanci izredno prav prišel že na kvalifikacijah za Pariz, a je za to malo možnosti. Drugače je pri Edu Muriću, ki si je prav tako strgal križne vezi v kolenu, a ob koncu lanske sezone državnega prvenstva, zato je njegova rehabilitacija že v kasnejši fazi.

Luka Dončić je, kot je to že v navadi, potrdil, da bo igral v kvalifikacijah za olimpijske igre, če bo seveda zdrav in ne bo nobenih nepredvidljivih težav. Zvezdnik Dallasa je kljub težkemu žrebu optimističen in prepričan, da se Slovenija lahko še drugič v zgodovini prebije na tekmovanje pod petimi krogi. »V Grčiji nas prav gotovo čaka težko delo. A kot sem že večkrat poudaril, verjamem v našo reprezentanco. Želim si, da zdravi dočakamo poletje in mislim, da smo sposobni doseči drugo zaporedno uvrstitev na olimpijske igre. Pred polno dvorano navijačev bo vsekakor užitek igrati.«