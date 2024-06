»S temi sredstvi bomo popravili v vojni poškodovano energetsko infrastrukturo, razširili proizvodnjo elektrike, spodbudili naložbe zasebnega sektorja in zaščitili energetsko infrastrukturo,« je dejala Harris in dodala, da bo ameriška pomoč Ukrajini pomagala pri odzivu na ruske napade na energetsko infrastrukturo.

Kot je pojasnila, bo za pomoč ukrajinskemu energetskemu sektorju namenjenih 500 milijonov dolarjev pomoči. Hkrati bo za reševanje nujnih energetskih potreb Ukrajine preusmerjenih še okoli 324 milijonov dolarjev iz že prej napovedanih sredstev ameriške agencije za mednarodni razvoj (USAID).

Nova ameriška pomoč vključuje tudi več kot 379 milijonov dolarjev za humanitarno pomoč. »To bo pomagalo pri reševanju nujnih potreb beguncev, notranje razseljenih oseb in skupnosti, prizadetih v konfliktu,« je poudarila Harris.

Ob tem je naznanila, da bo Washington s podporo kongresa Kijevu zagotovil še 300 milijonov dolarjev za pomoč ukrajinski civilni zaščiti.

»Ta podpora jim bo pomagala varno delovati na prvih bojnih linija, braniti ukrajinsko ozemlje, reševati civiliste, ki so tarča napadov Kremlja, varovati kritično infrastrukturo in preiskovati več kot 120.000 registriranih primerov vojnih zločinov in drugih grozodejstev,« je še dodala.

Harris bo danes zastopala ZDA na dvodnevni mirovni konferenci za Ukrajino v švicarskem letovišču Bürgenstock ob Luzernskem jezeru. Na konferenci bo sodelovalo okoli 90 držav, tudi Slovenija, medtem ko Rusija ni bila povabljena.

Po prihodu v Švico je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poudaril, da se bo na konferenci pisala zgodovina. »Skupaj bomo naredili prvi korak k pravičnemu miru, ki temelji na ustanovni listini ZN in temeljnih načelih mednarodnega prava,« je zapisal na omrežju X.