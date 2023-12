»Primož Roglič, kolesar, ki je po vseh zapletih nepozabne 20. etape Gira ohranil mirno kri, ob izjemni podpori navijačev vztrajal do konca in zmagal na posamičnem kronometru iz Trbiža na Svete Višarje. Z osvojeno rožnato majico in končno zmago se je zapisal v zgodovino kot prvi Slovenec z osvojeno tritedensko dirko po Italiji,« so v izjavi za javnost obrazložili podeljevalci nagrade.

Roglič je imel pred sezono 2023 veliko težav z ramenom, potreboval je tudi operacijo. Po vrnitvi pa je bil po zmagah na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, po Kataloniji, Giru in dirki po Burgosu neporažen na večdnevnih preizkušnjah vse do Vuelte. Tam je zasedel tretje mesto za moštvenima kolegoma iz tedanje ekipe Jumbo-Visma. Ob koncu sezone je zmagal še na enodnevni dirki po Emiliji in zasedel tretje mesto na spomeniku po Lombardiji. Še pred iztekom pogodbe (do konca leta 2024) je za milijonsko odškodnino prestopil k nemški Bora-Hansgrohe.

Za vse uspehe je bil v torek nagrajen tudi z drugim mestom na podelitvi za športnika leta 2023 po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije. Slavil je njegov kolesarski tekmec Tadej Pogačar, tretje mesto pa je zasedel košarkarski zvezdnik Luka Dončić.

Ob prejemu naziva Ime leta 2023 je Roglič dobil tudi nagrado, grafični digitalni zapis zvoka, umeščen v akrilno steklo. V tem edinstvenem grafičnem znaku je uprizorjen zvočni zapis besed »Ime leta Vala 202« svetovalke za poslovno kreativne rešitve in inovacije Bojane Fajmut.

Dvanajst kandidatov za dvanajst mesecev

»Iz tedna v teden, iz meseca v mesec so poslušalci Vala 202 izbirali imena tednov, izstopajoče posameznice in posameznike, ki se ne predajajo. S talentom, znanjem, delavnostjo in čutom za odgovornost premagujejo ovire in na svojih področjih dosegajo izjemne rezultate. Na ta način pozitivno zaznamujejo življenja mnogih, so navdih, ta svet pa delajo vsaj za odtenek boljši,« je o kandidatih za Ime leta v izjavi povedal odgovorni urednik Vala 202 Nejc Jemec. Izstopajoči posamezniki so s svojo pripravljenostjo pomagati sočloveku, humanitarnostjo, inovativnostjo ali športnimi in znanstvenimi dosežki pustili najgloblji pečat v družbi, je še dodal Jemec.

V izbor Ime leta se je uvrstilo dvanajst kandidatov, ki so pred tem postali imena meseca po glasovanju poslušalcev. Ob Rogliču, ki je zaznamoval maj, so to po vrsti od januarja do junija še urednica in voditeljica Tednika na Televiziji Slovenija Jelena Aščić, dokumentarni fotograf Matjaž Krivic, gorski reševalec Tonček Smolej, bratje iz dobrodelne akcije Katra Aleksander, Zlatko in Jože Fratar ter ravnateljica OŠ Dragotina Ketteja Vida Marolt.

Ime julija je postal učitelj fizike ter mobilni učitelj za dodatno strokovno pomoč na Centru IRIS v Ljubljani Grega Hribar, avgusta podjetnik iz Slovenj Gradca Ambrož Duler, septembra urednica Čebelice, zbirke za otroke založbe Mladinska knjiga Irena Matko Lukan, oktobra učitelj računalništva Uroš Ocepek, novembra epidemiologinja Maja Primic Žakelj ter decembra predsednica Društva SOS telefon za ženske in otroke žrtev nasilja Maja Plaz.