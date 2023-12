V streljanju na Karlovi univerzi v Pragi mrtvi in ranjeni

Na filozofski fakulteti Karlove univerze v središču češke prestolnice Praga je danes popoldne prišlo do streljanja, ki je po prvih prvih podatkih policije zahtevalo več smrtnih žrtev in več deset ranjenih. Policija je na omrežju X sporočila, da so strelca »eliminirali« in da stavbo trenutno evakuirajo.