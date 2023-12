Notranji minister Vit Rakušan je za češko televizijo ČT potrdil, da je strelec mrtev in da javnost ni več ogrožena. Kljub temu je minister prebivalce pozval, naj upoštevajo navodila policije. Kot je dejal, streljanje ni povezano s terorizmom. Fakulteto so evakuirali, prostore pa so pregledali tudi pirotehniki.

Policija je širše območje trga Jana Palacha, kjer se nahaja filozofska fakulteta, zaprla in pozvala ljudi, naj se ne približujejo območju oziroma naj ne zapuščajo svojih domov. Trg se sicer nahaja v središču češke prestolnice in je od znamenitega Karlovega mostu oddaljen okoli 500 metrov.

Na fotografijah s prizorišča incidenta je bilo videti, kako študentje zapuščajo stavbo z dvignjenimi rokami.

Češki premier Petr Fiala je v luči tragičnih dogodkov odpovedal vse prej dogovorjene obveznosti. Predsednik Petr Pavel pa je na omrežju X izrazil pretresenost nad napadom ter izrazil iskreno sožalje svojcem žrtev. Ob tem se je prebivalcem zahvalil, ker so spoštovali navodila varnostnih sil.

Policija je na novinarski konferenci sporočila, da gre pri domnevnemu strelcu za 24-letnega študenta Karlove univerze, ki je živel v vasi Hostoun približno 20 kilometrov od Prage. Pred napadom so policisti našli truplo njegovega očeta, zaradi česar so ga iskali.

Po navedbah policijskega načelnika Martina Vondraseka je osumljenec »odšel v Prago in dejal, da se želi ubiti«. Policija je preiskala glavno stavbo filozofske fakultete, kjer naj bi se strelec udeležil predavanja, vendar ga tam ni bilo. Medtem naj bi že odšel v drugo stavbo.

Po približno pol ure streljanja so našli njegovo truplo. Po nepotrjenih informacijah naj bi storil samomor. Nazadnje so ga sicer videli na strehi fakultete. Motiv za napad zaenkrat ni znan, vendar policija sumi, da so ga navdihnili podobni smrtonosni napadi v tujini, poroča britanski BBC.

»Vedno smo mislili, da se nas to ne tiče. Zdaj pa se je izkazalo, da se žal tudi naš svet spreminja,« je v odzivu po napadu dejal župan Prage Bohuslav Svoboda in incident označil za tragedijo.

Po navedbah BBC so bili zaposleni na fakulteti po elektronski pošti obveščeni o napadu. »Ostanite na mestu, nikamor ne hodite, če ste v pisarnah, jih zaklenite in postavite pohištvo pred vrata, ugasnite luči,« naj bi pisalo v sporočilu.

Eden od študentov, Jakob Weizman, je na družbenem omrežju X zapisal, da so s sošolci zabarikadirani v eni od predavalnic, da je strelec mrtev in da čakajo na evakuacijo.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive. Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p