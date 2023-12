Za ohranjanje neprekinjene plovnosti je nujno, pravijo na obrambnem ministrstvu, da država razpolaga z vsaj dvema letaloma. Tako bo mogoče zagotavljati vzdržljivost sil pri opravljanju nalog bojnega in humanitarnega značaja. Taktično-transportno letalo bo SV uporabljala za prevoz vojakov, tovora, opreme in vozil, odmetavanje tovora in padalcev, medicinske prevoze pripadnikov SV ter evakuacijo državljanov, vključno z reševanjem izoliranega osebja in drugimi tovrstnimi nalogami.