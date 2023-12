Do zadnje strani: Ko spomin otrdi v spomenik

Francoska pisateljica Annie Ernaux je pisala od 70. let naprej, a na francosko literarno sceno je vstopila leta 2008 z romanom Leta, ki smo ga v slovenskem prevodu dobili dve leti kasneje. Do lani, ko je prejela Nobelovo nagrado, je bil to edini slovenski prevod njenih del, zdaj je pred nami zbirka kratkih zgodb Dogodek in druga besedila.